साथ में सेल्फी लेना चाहता था समर्थक, कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने जड़ा थप्पड़

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने एक पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल, कार्यकर्ता ने नेता के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कांग्रेस नेता को अहंकारी बताया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शिवकुमार वरिष्ठ राजनेता और पूर्व मंत्री जी. मेडेगौड़ा के स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए मांड्या में थे, जब यह घटना हुई।

डीके शिवकुमार ने पार्टी कार्यकर्ता से कहा सही से व्यवहार करें। उन्होंने मीडिया से वीडियो डिलीट करने की अपील भी की। वीडियो में पार्टी कार्यकर्ता को शिवकुमार के पास जाते और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए देखा जा सकता है। इससे कांग्रेस नेता नाराज हो गए और उन्होंने कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा और जनता के सामने ठीक से व्यवहार करने को कहा। जब उन्हें पता चला कि मीडिया भी वहां है तो उन्होंने वीडियो को डिलीट करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर उन्हें गुस्सा आया। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब शिवकुमार ने दूसरों के साथ दुर्व्यवहार किया है।

#Karnataka PCC chief #DKShivakumar lands in controversy once again following a viral video where he can be seen slapping a party worker who seemingly tried to put a hand over his shoulder.

