कर्नाटक में सीएम पद को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवाकुमार और गृहमंत्री जी परमेश्वर को दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तीनों नेताओं से चर्चा करेगा। हालांकि चर्चा किस मुद्दे को लेकर हो रही है, इसको लेकर कोई भी नेता बात करने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि अगले दो से तीन दिनों में कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। इस बीच उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बैठक के लिए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में मौजूद हैं।
मुस्कुराते हुए निकले डीके शिवकुमार
जब डीके शिवकुमार इंदिरा भवन के लिए अपने घर से निकल रहे थे, तब पत्रकारों ने उनसे बैठक को लेकर सवाल पूछा। डीके शिवकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि जब कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार पत्रकारों ने सवाल पूछा तो डीके शिवाकुमार काफी देर तक मुस्कुराते रहे और गाड़ी में बैठकर इंदिरा भवन के लिए रवाना हो गए।
कर्नाटक कांग्रेस विधायक डॉ. एच.डी. रंगनाथ ने कहा, “जहां कड़ी मेहनत होती है, वहां इतिहास रचा जाता है। जहां विश्वास होता है, वहां चमत्कार होते हैं। हम सच में विश्वास रखते हैं और हमें जीत का पूरा भरोसा है। मुझे मुख्यमंत्री के मुद्दे पर न बोलने का नोटिस जारी किया गया है। मैंने जो बातें कही हैं, उनमें बहुत गहरा अर्थ छिपा है।”
मुख्यमंत्री पद के दो प्रबल दावेदार
कर्नाटक में सिद्दारमैया के अलावा मुख्यमंत्री पद के दो प्रबल दावेदार हैं। डीके शिवाकुमार का नाम काफी समय से मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा है। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन करती है तो डीके शिवकुमार को प्रदेश की कमान मिल सकती है। हालांकि कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर का नाम भी सीएम पद के लिए प्रमुख तौर पर चल रहा है।
जी परमेश्वर दलित समाज से आते हैं। अगर वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो कर्नाटक के पहले दलित सीएम बनेंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने परमेश्वर को भी दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुनने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी अहम रोल होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ही आते हैं।
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कर्नाटक में सरकार बनने से लेकर अब तक सीएम की कुर्सी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और गृहमंत्री डीके शिवकुमार के बीच टकराव देखने को मिलता रहा है। पढ़ें पूरी खबर