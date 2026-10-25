बेंगलुरु में कन्नड़ भाषी लोगों को नौकरी नहीं देने के आरोप लगे हैं। इसे लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने रविवार को ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

एक महिला ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि बेंगलुरु की IT कंपनियां कन्नड़ बोलने वालों को नौकरी देने से मना कर रही हैं। महिला ने एक वीडियो भी जारी किया था।

वीडियो में दिख रहा था कि बेंगलुरु की एक कंपनी ऐसे कर्मचारियों को काम पर रख रही है जिन्हें तमिल या तेलुगु भाषा आती है।

‘क्वालिटी एनालिस्ट’ के पद के लिए दिया था विज्ञापन

महिला ने एक फोटो भी पोस्ट की थी, जिसमें ‘ईस्थेनोस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड’ (eSthenos Technologies Pvt Ltd) ने ‘क्वालिटी एनालिस्ट’ के पद के लिए विज्ञापन दिया था। इसमें योग्यता के तौर पर एमबीए या बीबीए की डिग्री के साथ-साथ समस्याओं को सुलझाने की क्षमता जरूरी थी। साथ ही, तमिल या तेलुगु भाषा का आना भी अनिवार्य था।

इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम ने कंपनी की वेबसाइट पर दिए गए संपर्क नंबर के जरिए eSthenos Technologies Pvt Ltd से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वह नंबर काम नहीं कर रहा था।

मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए

वीडियो के कैप्शन में महिला ने लिखा था- “बाहर से आए लोग कन्नड़ भाषी लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं! हमें इसके लिए जिम्मेदार लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए।” कन्नड़ भाषा में महिला ने कहा था, “कंपनियां दूसरे राज्यों के कॉलेजों में जाकर कैंपस इंटरव्यू कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है; बल्कि वे औसत दर्जे के छात्र हैं जिन्हें कम वेतन पर बेंगलुरु लाया जा रहा है। एक बार जब वे यहां काम शुरू कर देते हैं और थोड़ा अनुभव हासिल कर लेते हैं, तो वे अपने समुदाय के अन्य लोगों को भी यहां बुलाने लगते हैं।”

महिला ने आगे कहा था कि कर्नाटक के श्रम विभाग को भी इस बात की जानकारी है। उसने कहा था कि बिदादी टाउनशिप योजना से पहले, मुख्यमंत्री को इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

इस मुद्दे पर सरकार गंभीर- सीएम

सीएम डीके शिवकुमार ने रविवार को ‘X’ पर इस बारे में लिखा है। सीएम ने लिखा, “यह सुनकर बहुत दुख होता है कि बेंगलुरु की IT कंपनियों में कन्नड़ भाषी लोगों को नौकरी के मौके नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार ने स्थानीय कन्नड़ भाषी लोगों को दरकिनार किए जाने के इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है।”

डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार कन्नडिगा लोगों के अधिकारों, सम्मान और अवसरों की अनदेखी नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा, “दुनिया बेंगलुरु को भारत की टेक्नोलॉजी राजधानी के रूप में देखती है और हमें अपने कन्नडिगा लोगों की प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं पर बहुत गर्व है। अगर यह पता चलता है कि किसी निजी संस्थान ने जानबूझकर कन्नडिगा लोगों को दरकिनार किया है, तो सरकार उचित कार्रवाई करेगी। कन्नडिगा लोगों के हितों की आवाज़ के रूप में, सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।”

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇರುವವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.



ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಕ್ಕು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ… — DK Shivakumar (@DKShivakumar) October 25, 2026

2024 में ‘लोकल-कोटा’ विधेयक का हुआ था विरोध

साल 2024 में तत्कालीन सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने एक विधेयक को मंजूरी दी थी जिसमें “स्थानीय उम्मीदवारों” के लिए गैर-प्रबंधन यानी नॉन मैनेजमेंट नौकरियों में 75 प्रतिशत और मैनेजमेंट की नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया गया था। लेकिन उद्योगपतियों और कंपनियों द्वारा इस कदम पर नाराजगी जताने के बाद राज्य सरकार ने इससे जुड़े विधेयक को विधानसभा में पेश नहीं किया।

बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ ने उस समय कहा था कि इस नीति में बेहद कुशल कर्मचारियों की भर्ती को छूट दी जानी चाहिए। सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग संगठन नैसकॉम ने कहा था कि इस कानून के प्रावधान स्टार्टअप्स का गला घोंट देंगे और कंपनियों को कहीं और जाने के लिए मजबूर कर देंगे।

यह भी पढ़ें- डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच बढ़ा टकराव

कर्नाटक में सरकार में परिवर्तन के चार महीने हो चुके हैं लेकिन पूर्व सीएम सिद्धारमैया के कथित स्टिंग ऑपरेशन का मुद्दा कांग्रेस के लिए समस्या बनता जा रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।