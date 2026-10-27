कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची मंगलवार को जारी कर दी गई है, यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की संख्या में लगभग एक करोड़ की कमी दर्ज की गई है।

यह लिस्ट उस समय जारी की गई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकार्ताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। इन याचिकाओं में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए गए थे। एक दिन पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया था।

लिस्ट में आई 99.32 लाख की कमी

कर्नाटक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के मुताबिक, राज्य में अब मतदाताओं की संख्या 4,55,00,011 है, जो एसआईआर से पहले 5,54,32,314 थी यानी मतदाताओं की संख्या 99.32 लाख की कमी आई है।

CEO कार्यालय ने आगे बताया कि अंतिम मतदाता सूची में 2,25,40,493 पुरुष मतदाता, 2,29,12,355 महिला मतदाता और 2,841 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। कार्यालय ने यह भी बताया कि राज्य में 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 6.83 लाख से अधिक है।

राज्यसभा सांसद की याचिका पर भी नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद डोला सेन की एक नई याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में SIR (मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण) के दौरान, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बिना ही ‘फॉर्म 6’ में बदलाव किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं। इन याचिकाओं में उनके खिलाफ SIT जांच की मांग की गई है और पूरे देश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को अवैध घोषित करने की अपील की गई है।

CJI की बेंच ने की सुनवाई

मंगलवार को CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। सुनवाई की पिछली तारीख पर, कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था।

43.5 लाख से अधिक नोटिस भेजे गए थे- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अनबुकुमार ने पहले जानकारी दी थी कि राज्य में मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) के तहत मतदाताओं को 43.5 लाख से अधिक नोटिस भेजे गए थे। साथ ही, 16 जून से 4 अक्टूबर के बीच ‘फॉर्म 7’ के तहत 91,278 आवेदन प्राप्त हुए।

बता दें कि ‘फॉर्म 7’ का इस्तेमाल मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने पर आपत्ति जताने या पहले से मौजूद सूची से किसी नाम को हटवाने के लिए किया जाता है।

ये नोटिस उन मतदाताओं को भेजे गए हैं, जिनके नाम मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान ‘नो मैपिंग’ (कोई मैपिंग नहीं) और ‘एनोमलीज’ (विसंगतियां) वाली श्रेणियों में पाए गए थे।

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पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के SIR से प्रभावित लोगों की अपीलों पर सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों ने चुनाव आयोग की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) जरूरी होने के कारण वे अपीलों पर अंतिम फैसला जारी नहीं कर पा रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें