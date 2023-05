Karnataka Cabinet: कर्नाटक में सिद्धारमैया ने किया विभागों का बंटवारा, जानें डीके शिवकुमार समेत किसे मिला कौन सा मंत्रालय

Karnataka Cabinet: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वित्त विभाग अपने पास ही रखा है। इसके अलावा इंटेलीजेंस विभाग भी अपने पास ही रखा है।

कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार (Source- ANI)

Karnataka Cabinet: कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। सिद्धारमैया ने वित्त विभाग अपने रखा है। इसके अलावा इंटेलीजेंस विभाग भी अपने पास रखा है। वहीं गृह मंत्रालय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर को दिया गया है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बेंगलुरू शहर का विकास और सिंचाई विभाग दिया गया है। वहीं राजस्व विभाग कृष्णा बायरेगौड़ा को दिया गया है। किसे मिला कौन सा मंत्रालय सिद्धारमैया (मुख्यमंत्री)- वित्त, कैबिनेट मामले, व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक सुधार, इंटेलीजेंस, इनफॉर्मेशन, आईटी एवं बीटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सभी गैर आवंटित विभाग

डीके शिवकुमार (उपमुख्यमंत्री)- प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई विभाग, बेंगलुरु नगर विकास (बीबीएमपी सहित), बीडीए, बीडब्ल्यूएसएसबी, बीएमआरडीए, बीएमआरसीएल

डॉ. जी परमेश्वर (कैबिनेट मंत्री)- गृह विभाग (इंटेलीजेंस शामिल नहीं)

केजे जॉर्ज (कैबिनेट मंत्री)- ऊर्जा

दिनेश गुंडु राव (कैबिनेट मंत्री)- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

एचसी महादेवप्पा (कैबिनेट मंत्री)- सामाजिक कल्याण

सतीश जरकीहल्ली (कैबिनेट मंत्री)- पब्लिक वर्क्स

एचके पाटिल (कैबिनेट मंत्री)- कानून और संसदीय मामले, विधि, पर्यटन एचके मुनियप्पा (कैबिनेट मंत्री)- फूड और सिविल सप्लाई, उपभोक्ता मामले

रामलिंगा रेड्डी (कैबिनेट मंत्री)- ट्रांसपोर्ट और मुजरई

एमबी पाटिल (कैबिनेट मंत्री)- भारी एवं मध्यम उद्योग

कृष्णा बायरेगौड़ा (कैबिनेट मंत्री)- राजस्व (मुजरई शामिल नहीं)

बीजी जमीर अहमद खान (कैबिनेट मंत्री)- आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण

शरणाबसप्पा दर्शनापुर (कैबिनेट मंत्री)- लघु उद्योग, सार्वजनिक उद्यम

ईश्वर खांद्रे (कैबिनेट मंत्री)- वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

एन. चेलूवर्यास्वामी (कैबिनेट मंत्री)- कृषि

प्रियांक खरगे (कैबिनेट मंत्री)- ग्रामीण विकास और पंचायत राज

बी नागेंद्र (कैबिनेट मंत्री)- यूथ सर्विस, खेल, अनुसूचित जनजाति कल्याण

कीथासांद्रा एन राजन्ना (कैबिनेट मंत्री)- सहकारिता और साथ में कृषि मार्केटिंग Also Read Karnataka News: प्रदूषित पानी पीने से 3 साल के बच्चे की मौत, 30 लोग बीमार, CM सिद्धारमैया ने दिए ये सख्त निर्देश सुरेश बीएस (कैबिनेट मंत्री)- शहरी विकास और नगर योजना (बेंगलुरु शहर का विकास शामिल नहीं)

लक्ष्मी आर हेब्बलकर (कैबिनेट मंत्री)- महिला और बाल कल्याण, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक सशक्तीकरण

मनकल वैद्य (कैबिनेट मंत्री)- मत्स्य एवं बंदरगाह, राज्य के अंदर परिवहन

मधु बंगारप्पा (कैबिनेट मंत्री)- प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

शिवानंद पाटिल (कैबिनेट मंत्री)- टेक्सटाइल्स, गन्ना विकास और चीनी निदेशालय

एसएस मल्लिकार्जुन (कैबिनेट मंत्री)- खनन और भूविज्ञान, बागवानी

रहीम खान (कैबिनेट मंत्री)- नगर पालिका प्रशासन, हज

संतोष एस लाड (कैबिनेट मंत्री)- मजदूर

डी सुधाकर (कैबिनेट मंत्री)- योजना और आंकड़े

एमसी सुधाकर (कैबिनेट मंत्री)- उच्छ शिक्षा

एनएस बोसेराजू (कैबिनेट मंत्री)- लघु सिंचाई, विज्ञान एवं तकनीकी

शरणप्रकाश रुद्रप्पा पाटिल (कैबिनेट मंत्री)- मेडिकल एजूकेशन और कौशल विकास

तिम्मापुर रामप्पा बालप्पा (कैबिनेट मंत्री)- आबकारी

के वेंकटेश (कैबिनेट मंत्री)- पशुपालन और रेशम के कीड़ों का पालन

टंगादागी शिवराज संगप्पा (कैबिनेट मंत्री)- पिछड़ा वर्ग, कन्नड़ और संस्कृति

