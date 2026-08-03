Karnataka Cabinet Expansion: कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। सोमवार को 20 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है। इसके साथ ही कांग्रेस को आंतरिक तौर पर नेताओं की नाराजगी और असहमतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि मुख्यमंत्री के लिए भी एक बड़ी चुनौती ही है।

पार्टी के तीन बार के विधायक यशवंत राय गौड़ा पाटिल ने विधानसभा से इस्तीफा देते हुए कहा कि उन्हें पार्टी ने नजरंदाज किया है। उन्हें इस बात का काफी दुख है। इसके अलावा एक अन्य नाराज कांग्रेस विधायक बेलूर गोपालकृष्ण ने भी कहा कि वे भी अपना इस्तीफा दे देंगे।

नाराज विधायकों ने क्या कहा?

यशवंत पाटिल ने कहा, “मैं चार दशकों से राजनीति में हूं। मुझे दुख हुआ है।” पाटिल ने कहा कि साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अभी तक पार्टी छोड़ने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। दूसरी ओर गोपालकृष्ण ने कहा कि वे विधायक पद और राज्य वन उद्योग निगम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। गोपालकृष्ण ने कहा, “केवल मुख्यमंत्री या मंत्रियों के बच्चे ही मंत्री बनने का मौका पा सकते हैं। मैं विधायक पद और जिस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मुझे नियुक्त किया गया है, उसके पद से इस्तीफा देता हूं।”

बीजेपी-जेडीएस के रास्ते काग्रेस में आए थे गोपालकृष्ण

पार्टी बदल कर चुनाव लड़ने वाले गोपालकृष्ण ने पहली बार 2004 में BJP उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव जीता और 2008 में भी सीट बरकरार रखी। 2013 के चुनावों में टिकट न मिलने के बाद उन्होंने जेडीएस में शामिल होकर सागर सीट से चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 2018 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए।

कांग्रेस विधायकों की नाराजगी ऐसे वक्त में सामने आई है, जब अभी ही पार्टी ने डीके शिवकुमार की कैबिनेट का विस्तार किया है। सीएम डीके शिवकुमार ने 13 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी, जबकि 20 नए मंत्रियों को सोमवार को शपथ दिलाई गई।

सिद्धारमैया कैंप का दबदबा?

अहम बात यह है कि डीके शिवकुमार की कैबिनेट में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कैंप का दबदबा होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि डीके कैबिनेट के 33 में से 21 मंत्री सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में सेवा दे चुके हैं। पिछले तीन हफ्तों से मंत्रियों के चयन को लेकर कांग्रेस हाईकमान के साथ विचार-विमर्श के बावजूद AICC ने रिलीज हुई लिस्ट में आखिरी वक्त में भी बड़े बदलाव भी किए गए।

सोमवार दोपहर के आसपास जारी की गई सूची में पूर्व मंत्री मनकला वैद्य का नाम तो था लेकिन जल्द ही इसे वापस ले लिया गया। संशोधित सूची में वैद्य का नाम हटाकर उनकी जगह पूर्व मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन को शामिल किया गया।

पार्टी आलाकमान को धमकी की खबरें…

कांग्रेस पार्टी के सूत्र बताते हैं कि जिन पार्टी नेता मल्लिकार्जुन को कैबिनेट में शामिल किया गया है, उनकी पत्नी प्रभा मल्लिकार्जुन दावणगेरे से सांसद हैं और बेटे समर्थ मल्लिकार्जुन दावणगेरे दक्षिण से विधायक हैं। उनको लेकर दावा ये है कि उन्होंने पार्टी आलाकमान को धमकी दी थी, कि अगर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, तो वह पार्टी छोड़ देंगे।

यशवंत पाटिल और गोपालकृष्ण दोनों ने कहा कि पार्टी ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने का आश्वासन दिया था, इसके बावजूद उन्हें मंत्रीपद नहीं मिला। उनकी नाराजगी ये भी है कि पुरानी सिद्धारमैया कैबिनेट के कई मंत्रियों को मंत्री बरकरार हैं, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। मंत्रिमंडल में पद पाने की इच्छा रखने वाले विधायकों के समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन की खबरें राज्य के कई हिस्सों से भी सामने आईं।

तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में रुझान अब लगभग स्पष्ट होते जा रहे हैं। बीजेपी इनमें से दो पर हार की कगार पर हैं, जबकि गुजरात की एक विधानसभा सीट ही उसके हिस्से आ रही है। पार्टी को सबसे बड़ा झटका बांकीपुर विधानसभा सीट पर लग रहा है क्योंकि यहां बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर बड़ी जीत की ओर है। पढ़िए पूरी खबर…