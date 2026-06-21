कर्नाटक में गुरुवार को हुए विधान परिषद चुनाव (MLC) में क्रॉस-वोटिंग की वजह से शर्मिंदगी उठाने के बाद भाजपा अब उन सभी विधायकों की पहचान करने की कोशिश में जुट गई है, जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया। इसके लिए भाजपा ने दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल में स्थित श्री मंजुनाथ मंदिर में विधायक दल की बैठक आयोजित करने का फैसला लिया है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी. वाई. विजयेंद्र के मुताबिक, मंदिर में बैठक आयोजित करने का निर्णय सात विधानपरिषद सदस्यों के चुनाव के दौरान पार्टी के साथ धोखा करने वाले विधायकों की सच्चाई को सामने लाने और उन्हें बेनकाब करने के लिए लिया गया।

कब तक होगी यह बैठक?

रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बैठक एक सप्ताह के भीतर आयोजित हो सकती है। आगे क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “वे चाहे जो भी हों, विधायकों ने अपनी मां (भाजपा) के साथ विश्वासघात किया है। हम ईश्वर में आस्था रखते हैं। सभी विधायकों को धर्मस्थल आना चाहिए। वहां विधायक दल की बैठक होगी। मंदिर में सच्चाई सामने आ जाएगी और वहीं फैसला लिया जाएगा।”

भगवान के सामने खिलाई जा सकती है कसम

सूत्रों के मुताबिक, विधायकों को मंदिर में भगवान के सामने कसम खाने के लिए कहा जा सकता है। चूंकि यह गुप्त वोटिंग थी, इसलिए भाजपा को उन तीन विधायकों की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में वोट दिया। पिछले दो दिनों में कई विधायक के नाम क्रॉस वोटिंग करने वालों के रूप में सामने आए, जिसके बाद बेलूर विधायक एचके सुरेश ने भाजपा के महासचिव (संगठन) बीएल संतोष को पत्र लिखा और कहा कि इस मामले में उनका नाम फिजूल में घसीटा जा रहा है।

विजयेंद्र की हो रही आलोचना

क्रॉस वोटिंग के बाद पार्टी के एक खास वर्ग की ओर से प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र की खूब आलोचना हो रही है। सूत्रों ने कहा, उन्हें पार्टी बैकफुट पर धकेलने के लिए आतंरिक साजिश की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी अफवाह थी कि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाकर राज्य भाजपा इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।

कांग्रेस को मिले थे अधिक वोट

हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के सभी पांचों उम्मीदवारों ने निर्धारित वोटों से अधिक वोट प्राप्त करके जीत हासिल की। ​​कांग्रेस के पांचवें उम्मीदवार विनय कार्तिक को अन्य कांग्रेस उम्मीदवारों से अधिक वोट मिले। इसका कारण जेडी(एस) और भाजपा विधायकों की ओर से क्रॉस-वोटिंग को बताया गया।

भाजपा के निर्देशों के मुताबिक हर एक उम्मीदवार को 30 वोट मिलने थे, लेकिन उसके एक उम्मीदवार रघु कौटिल्य को 29 वोट मिले क्योंकि एक वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। दूसरे उम्मीदवार लिंगराज पाटिक को न्यूनतम 28 वोट से एक वोट कम मिला,लेकिन उन्हें अंतिम दौर में विजयी घोषित कर दिया गया। कर्नाटक विधानसभा में जेडी (एस) के पास 18 विधायक हैं, लेकिन उसके एमएलसी उम्मीदवार को केवल 14 वोट ही मिले।

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कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ही कार्यकर्ताओं पर भड़क गए। यहां तक कि उन्हें बेकार तक बता दिया और उन्हें ढूंढकर उनपर कार्रवाई करने की बात तक कह दी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें