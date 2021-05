कर्नाटक के बीजेपी एमएलए ने कराया अग्निहोत्र होम, जुलूस निकाल कहा- इससे भागेगा कोरोना

कर्नाटक के बीजेपी एमएलए अभय पाटिल ने मंगलवार को अग्निहोत्र होम कराया। उसके बाद एक जुलूस निकाल कहा- इसके धुएं से कोरोना भाग जाएगा। बेलागवी सिटी में निकाले गए जुलूस की अगुवाई खुद पाटिल कर रहे थे। खास बात है कि कर्नाटक में लॉकडाउन प्रभावी है। एमएलए ने उसकी परवाह भी नहीं की।

बेलागवी की सड़क पर निकाले गए जुलूस में पाटिल के साथ और भी लोग शामिल थे। ये लोग एक हाथ गाड़ी पर गाय के गोबर के उपले, नीम की पत्तियां, धूप आग में डाल रहे थे। मंगलवार सुबह पुराने शहर की सड़कों पर हाथगाड़ी घूमती देखी गई। साउथ बेलगावी सीट से तीन बार के विधायक पाटिल ने कहा कि वो आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि होम करने से खतरनाक कोरोना वायरस शहर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उनका कहना था कि वो लोगों की सेहत को ठीक रखने के लिए सारी कवायद कर रहे हैं।

#Karnataka MLA and BJP leader Abhay Patil led an 'Agnihotra' procession in Belagavi on Tuesday, according to him the smoke emitted from the ‘homa’ fire would clear the air and eradicate #COVID19. @IndianExpress pic.twitter.com/lKrEUoAFO8

— Darshan Devaiah B P (@DarshanDevaiahB) May 25, 2021