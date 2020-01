नागरिकता कानून (CAA) को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच कर्नाटक में बीजेपी के विधायक सोमशेखर रेड्डी के बयान पर विवाद हो गया है। BJP के MLA ने शुक्रवार को कहा कि CAA और NRC मैं विरोध करने वाले लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि हम लोग 80 प्रतिशत हैं और आप केवल 18 प्रतिशत। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग खड़े हो गए तो आप सोच लें?

कांग्रेस ने दर्ज कराई एफआईआर: बेंगलुरु में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी विधायक सोमशेखर रेड्डी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सोमशेखर ने शुक्रवार को कहा था कि ‘हम 80% हैं, आप 18% हैं, सीएए का विरोध न करें।’

Bengaluru: Congress delegation has filed a complaint with Police against BJP MLA G Somashekhar Reddy over his 'We are 80%,you are 18%,don't oppose CAA' remark. https://t.co/R5rDxwdTu8 pic.twitter.com/XiBKQg4bKJ

— ANI (@ANI) January 4, 2020