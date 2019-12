Karnataka Athani, Kagwad, Gokak, Yellapur By-Election, Bypoll Results 2019 Live Updates: कर्नाटक के उपचुनावों की शुरुआती रुझान में बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाई है। बता दें कि 15 में 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा दिख रहा है। वहीं अन्य विपक्षी पार्टी जैसे कांग्रेस और जेडीएस को दो सीटों पर बढ़त मिली है। वोटों की गिनती अभी भी जारी है।

कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के आज नतीजे घोषित होंगे। इसके लिए सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझान में बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं, कांग्रेस 2 और जेडीएस एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। उम्मीद है कि दोपहर तक सभी सीटों के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। बता दें कि इन नतीजों से राज्य की 4 महीने पुरानी येदियुरप्पा सरकार के भाग्य का फैसला होगा। सरकार बरकरार रखने के लिए बीजेपी को कम से कम 6 सीटें जीतनी होगी, जिससे सदन में पार्टी का बहुमत बरकरार रहेगा।

Karnataka Hirekerur, Ranebennur, Vijayanagar, Chikkaballapur By-Election Results 2019 LIVE Updates: कर्नाटक उप-चुनावों की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

#Karnataka bypolls results trends: BJP leading in Yellapur, Chikkaballapur constituencies, Congress leading in Shivajinagar and Hunasuru constitiencies and JDS leading in KR Pete, according to official EC trends https://t.co/zKo70qsuMN

— ANI (@ANI) December 9, 2019