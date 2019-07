कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा पार्टी विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे। येदियुरप्पा ने इससे पहले कहा था, ‘‘मैं आश्वस्त हूं कि सोमवार कुमारस्वामी सरकार का आखिरी दिन होगा। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि मुंबई में ठहरे हुए 15 विधायकों को किसी भी सूरत में विधानसभा के मौजूदा सत्र में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाए।’’ येदियुरप्पा ने पहले ही दावा किया है कि कांग्रेस- जेडीएस गठबंधन के पास महज 98 विधायक हैं और वह बहुमत खो चुका है। जबकि भाजपा के पास 106 विधायक हैं और वह एक वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए सहज स्थिति में है।

Bengaluru: Former Karnataka CM & BJP leader BS Yeddyurappa along with BJP MLAs arrives at Vidhana Soudha. Congress-JD(S) coalition government to face floor test in Assembly today. pic.twitter.com/p6eIuaIsLH