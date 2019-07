कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलूरू स्थित रेस कोर्स अपार्टमेंट के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि निर्दलीय विधायकों को यहां पर ही रखा गया है।

#WATCH Karnataka: Congress workers protest outside an apartment on Race Course road in Bengaluru alleging that independent MLAs have been lodged here. pic.twitter.com/sNyTnr6bZR