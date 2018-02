वीडियो: कर्नाटक में मंच पर पहुंचे राहुल गांधी और माइक ने दे दिया धोखा, देखिए उनका रिएक्शन

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने उस वक्त अजीब स्थिति पैदा हो गई जब वह कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करने गए थे। दरअसल, सोमवार को कर्नाटक के कालाबुरागी में राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां आए लोगों को संबोधित करते हुए बोलना शुरू किया, उनका माइक चलना बंद हो गया। माइक में परेशानी आने के कारण कांग्रेस अध्यक्ष के चेहरे पर शर्मिंदगी जैसा भाव आ गया था। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी किए गए वीडियो में राहुल गांधी माइक को ठोक कर चेक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दो बार बोलने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बार माइक ने काम नहीं किया। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मंच पर मौजूद दूसरे माइक की ओर चले गए और उसका इस्तेमाल करके उन्होंने जनता को संबोधित करना शुरू किया, लेकिन दूसरे माइक से भी सही से आवाज नहीं आई। राहुल ने जैसे ही बोलना शुरू किया वहां मौजूद जनता ने उन्हें जानकारी दी कि उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। उसके बाद राहुल गांधी फिर से पहले माइक (पोडियम) की तरफ चले गए।

#WATCH Rahul Gandhi has mic problems at a rally in Karnataka's Kalaburagi. The mic started working later pic.twitter.com/yFdvWg1gFc

— ANI (@ANI) February 12, 2018