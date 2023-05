Hanuman Chalisa: आज पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी बीजेपी, बजरंग दल बैन को लेकर बढ़ी तकरार

Karnataka Assembly Election 2023: कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। बीजेपी शाम 7 बजे पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी।

केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे (Image Credit-ANI)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram