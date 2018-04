कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सोमवार (16 अप्रैल) को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 82 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। करीब हफ्ते भर पहले बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। राज्य में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा को बनाया गया है। येदियुरप्पा शिकारीपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य की 224 सीटों के लिए 12 मई को एक ही चरण में मतदान होना है। चुनाव के नतीजे 15 मई को आएंगे। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने रविवार (15 अप्रैल) को अपने 218 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। कांग्रेस के केवल 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाकी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया चामुंडेश्वरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। मजे की बात यह है कि सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र को भी टिकट मिला है। यतींद्र वरुणा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वर्तमान में सत्ताधारी कांग्रेस के पास 122 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 43 और जेडीएस के पास 37 सीटें हैं।

Here is the second list of 82 BJP candidates for the upcoming assembly elections.

We wish candidates the very best!

ಈ ಸಲಾ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದೆ ! pic.twitter.com/rg7pToNuLL

