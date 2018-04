कर्नाटक चुनाव: जो तीन विधायक विधानसभा में पोर्न देखते पकड़ाए थे, बीजेपी ने तीनों को दिया टिकट

कर्नाटक विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी राजनैतिक पार्टियां अधिकांश सीटों पर अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी हैं। भाजपा ने जो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उनमें उन तीन उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं, जो कि साल 2012 में कर्नाटक विधानसभा में पोर्न देखते पकड़े गए थे। वरिष्ठ पत्रकार नलिनी सिंह ने इसे लेकर भाजपा पर निशाना साधा है और ट्वीट कर इसे मोदी-शाह का एक और मास्टरस्ट्रोक करार दिया है। बता दें कि भाजपा ने हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। भाजपा 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा के लिए 220 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है।

क्या था मामलाः बता दें कि जब कर्नाटक में भाजपा सरकार सत्ता में थी, तब सरकार में मंत्री और भाजपा विधायक लक्ष्मण सावादी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मोबाइल फोन पर पोर्न देखते पकड़े गए थे। इस दौरान तत्कालीन सरकार में पर्यावरण मंत्री जे.कृष्णा पालेमर और महिला एवं बाल विकास मंत्री सीसी पाटिल भी लक्ष्मण सावदी के फोन में पोर्न देखने मशगूल थे। विधानसभा में उस वक्त सूखे के हालात पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान विधानसभा की कार्यवाही कवर कर रहे मीडिया के कैमरों ने इन मंत्रियों को पोर्न देखते रंगे हाथ पकड़ा था। इस घटना के मीडिया में आने के बाद काफी हंगामा हुआ था। विपक्षी पार्टियों ने आरोपी नेताओं के इस्तीफे की भी मांग की थी। हालांकि अपने बचान में मंत्री लक्ष्मण सावादी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि ‘मिस्टर पालेमार मुझे पश्चिमी देश में हुए एक महिला के गैंगरेप की वीडियो दिखा रहे थे, जिसे ब्लू फिल्म समझ लिया गया, लेकिन वह ब्लू फिल्म नहीं थी।’

All 3 BJP MLAs who were caught watching porn in the Karnataka Assembly, have been given tickets by BJP.

Another Masterstroke by Modi Shah

— Nalini Singh (@NaliniSingh_) April 23, 2018