कर्नाटक विधानसभा में सोमवार को पक्ष-विपक्ष में ‘वंदे मातरम’ गाने को लेकर टकराव देखने को मिला है। सोमवार को विधानसभा के तीन दिन का स्पेशल सेशन शुरू हुआ, कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा में राष्ट्रगीत बजाया गया।

दरअसल कांग्रेस सरकार ने अपने हालिया आदेश के मुताबिक, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के शुरुआती दो पैरा बजवाए, लेकिन बीजेपी विधायक विरोध किया और पूरा पैरा गाया। इसके बाद भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ऐसा ही नजारा विधानपरिषद में भी देखने को मिला। यहां भी भाजपा सदस्यों ने पूरा पैरा गाया।

सूखे की स्थिति के लिए बुलाया विशेष सत्र

कर्नाटक सरकार ने सूखे की स्थिति और पश्चिमी घाट से जुड़ी कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर चर्चा के लिए तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया, जिसका सोमवार को पहला दिन है।

कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं बजाया पूरा राष्ट्रगीत?

जानकारी दे दें कि वंदे मातरम को लेकर कर्नाटक की सरकार ने अपने सभी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के पहले दो पैरा बजाए जाएंगे। हालांकि सरकार ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल के मौजूदगी वाले कार्यक्रम में छह पैरा वाला राष्ट्रगीत बजेगा।

दोनों सदनों में हंगामा

इसी नियम के तहत विधानसभा और विधानपरिषद में दो पैरा बजाए गए, जिसका भाजपा विधायकों ने विरोध किया और दो पैरा खत्म होने के बाद भी वे खड़े रहे और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ने के दौरान भी पूरे छह पैरा वाला संस्करण गाते रहे।

वंदे मातरम के बंद होते ही विधानसभा अध्यक्ष जीएस पाटिल ने नोट पढ़ना शुरू किया लेकिन भाजपा विधायक विरोध जताते हुए राष्ट्रगीत गाते रहे। ऐसा ही विधानसभा परिषद में भी हुआ। राष्ट्रगीत बंद होते ही सभापति सलीम अहमद ने प्रस्तावना पढ़नी शुरू की लेकिन भाजपा सदस्य बाकी के अंतरे गाते रहे। इसके बाद दोनों सदनों में भाजपा सदस्यों ने जमकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

कांग्रेस ने राजनीति का लगाया आरोप

इसके बाद उपमुख्यमंत्री जी.परमेश्वर ने कहा कि विपक्ष सूखे और रिपोर्ट जैसे मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती, वह बस राजनीतिक करना चाह रही है। इधर सदन के नेता यतींद्र सिद्दारमैया ने कहा कि सरकार ने यही तय किया है कि दो अंतरे ही गाए जाएँगे। दोनों सदनों में इसका पालन भी हुआ।

राज्य के प्रियांक खड़गे ने भाजपा सदस्यों को चुनौती दी और कहा, “मैं उन्हें (बीजेपी को) चुनौती देता हूं, वे बिना किसी कागज, मोबाइल या टेलीप्रॉम्प्टर के पूरा वंदे मातरम गाकर दिखाएं। क्या वे ऐसा कर पाए? आज तो उनके पास प्रिंटेड शीट होने के बावजूद वे अटक रहे थे और उन्हें इतिहास को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। कर्नाटक में पहले भी बीजेपी की सरकार रही है। तब राज्य बीजेपी से लेकर केंद्रीय बीजेपी तक किसी ने यह क्यों नहीं कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि राष्ट्रगीत के सभी पद गाए जाएं? न तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और न ही पीएम मोदी ही चारों पद ठीक से गा सकते हैं।”

वंदना से परहेज़ क्यों- विनोद तावड़े

इधर भाजपा नेता विनोद तावड़ ने इस मुद्दे पर कहा, “जिस माटी का अन्न खाते हो, उसकी वंदना से परहेज़ क्यों? कर्नाटक विधानसभा में ‘वंदे मातरम्’ को केवल दो पंक्तियों तक सीमित रखना कांग्रेस की राष्ट्रभावना पर सवाल खड़े करता है। वंदे मातरम् कोई सामान्य गीत नहीं, यह मां भारती की वंदना और करोड़ों भारतीयों की राष्ट्रभक्ति का स्वर है।”

हालांकि सरकार के इस आदेश को कर्नाटक हाई कोर्ट में पहले ही चुनौती दी जा चुकी है, जिस पर सुनवाई होनी है।

यह भी पढ़ें: ‘आप अपनी मर्जी से जो कुछ भी देना चाहें…’, कर्नाटक के मंत्री के ‘घूस’ वाले बयान पर विवाद, बीजेपी बोली- जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी

कर्नाटक के मंत्री के.एम. शिवलिंगे गौड़ा एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर सरकारी अधिकारी समय पर काम पूरा करते हैं, तो लोग अपनी मर्जी से उन्हें टिप या सम्मान राशि दें तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें