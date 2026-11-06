Punjab Train Fire: पंजाब के राजपुरा में अमृतसर से आ रही ट्रेन में वसंतपुरा रेलवे स्टेशन से 10-12 किलोमीटर से पहले आग लग गई है। कर्मभूमि एक्सप्रेस के चार डिब्बे आग की चपेट में आ गए थे। फिलहाल आग लगने का पता नहीं चला है। लोगों ने ट्रेन में लगी आग देखते ही तुरंत चेन पुलिंग की और ट्रेन रुक गई।

बता दें कि दिवाली के त्योहार को देखते हुए ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस फोर्स (आरपीएफ) के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए।