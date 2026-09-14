गुरुग्राम में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन और कारगिल युद्ध के दिग्गज पर कथित तौर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट आई है जबकि हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। पीड़ित ने पार्किंग अटेंडेंट पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत के मुताबिक, घटना 10 सितंबर की रात की है और मामला गुरुग्राम के सेक्टर 65 थाने में दर्ज कराया गया है।

अमित कुमार गुप्ता 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की ‘ऑपरेशन सागर’ टीम का हिस्सा रहे थे। वह 10 सितंबर की रात परिवार के साथ डिनर के लिए मैग्नम ग्लोबल पार्क स्थित गोंजो रेस्टोरेंट पहुंचे थे।

पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद

शिकायत के मुताबिक, गुप्ता ने रात करीब 8 बजे अपने परिवार को रेस्टोरेंट के बाहर उतारा और कार पार्क करने चले गए। उनका आरोप है कि पार्किंग स्टाफ ने उन्हें पहले वैलेट एरिया, फिर बेसमेंट और मल्टीलेवल पार्किंग के बीच भेजा। बाद में कथित तौर पर उनकी कार पार्क करने से इनकार कर दिया गया।

गुप्ता के मुताबिक, जब उन्होंने कार पीछे करने की कोशिश की तो एक पार्किंग अटेंडेंट ने उनकी कार की विंडशील्ड पर हाथ मारा। उन्हें लगा कि अटेंडेंट कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वह कथित तौर पर लोहे की रॉड लेकर वापस आया।

गुप्ता ने आरोप लगाया कि अटेंडेंट ने लोहे की रॉड से उन पर दो बार हमला किया। पहली चोट उनके हाथ पर लगी जबकि दूसरी बार रॉड उनके सिर पर मारी गई।

अस्पताल में भर्ती

शिकायत के अनुसार, सिर पर चोट लगने के बाद गुप्ता के सिर से काफी खून निकलने लगा। इसके बाद परिवार के लोग उन्हें इलाज के लिए मेदांता अस्पताल ले गए जहां वह अभी भर्ती हैं।

गुप्ता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमले के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस को दी गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली में पार्किंग विवाद को लेकर बीएमडब्ल्यू मालिक ने गोली मारकर की कपड़ा व्यापारी की हत्या

कुछ समय पहले पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में पार्किंग विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

34 वर्षीय पीड़ित पंकज नैय्यर नोएडा में अपने परिवार के साथ रहता था। वह यहां अपने 43 वर्षीय बड़े भाई पंकज से मिलने आया था। आरोपी गौरव शर्मा की बड़े भाई पंकज से ही बहस हुई थी। गौरव शर्मा उनका पड़ोसी है, जिसके पास बीएमडब्ल्यू और फॉरच्यूनर है।