Kargil Vijay Diwas 2019: कारगिल युद्ध में शहीद हुए नायक मंगत सिंह भंडारी का परिवार आज भी उनकी शहादत को नहीं भूला है। मंगत 18 गढ़वाल राइफल यूनिट के सदस्य थे। कारगिल जाने से पहले वह उधमपुर में तैनात थे। 29 जून को उनके दस्ता द्रास सेक्टर में दुश्मन सेना से लोहा ले रहा था।

लड़ाई के दौरान नायक मंगत गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी पत्नी रेखा प्रेगनेंट थीं। कारगिल युद्ध में शहीद होने के एक महीने बाद बेटी मोनिका का जन्म हुआ। उस समय उनका एक बेटा चार साल और एक बेटी 3 साल की थी। कारगिल युद्ध खत्म होने के 20 साल बाद भी शहीद….. के परिवार के पास उनकी यादें अभी भी सहेज कर रखी हुई हैं।

रेखा की शादी मंगत सिंह से 17 साल की उम्र में ही हो गई थी। बेटी मोनिका बताती हैं, ‘पहले मुझे रोना आता था कि मैं अपने पापा को नहीं देख पाई लेकिन इसके बाद मुझे गर्व होता है कि मेरे पापा ने देश के लिए कुछ किया। इसके बाद अब मुझे रोना नहीं आता। वह कहती हैं, ‘जब मेरे दोस्त आपस में बात करते हैं कि हम अपने पापा के साथ यहां-वहां गए। इसके बाद मुझे भी लगता है कि काश मैं भी ऐसा कर पाती।’

मोनिका कहती हैं, ‘मेरे को गर्व महसूस होता कि मैं अपने पिता की वजह से जानी जाती हूं। जब हमें कहीं बुलाया जाता है तो लगता है कि हां, यह हमारे पापा की वजह से है। जब मेरे पिता लेटर में सबके बारे में पूछते कि सब कैसे हैं। उसमें मेरा नाम नहीं है क्योंकि मैं उस समय नहीं थी। उनके हर लेटर में एक चीज लिखी होती थी कि मैं आने की कोशिश करूंगा… लेकिन वह…. यह कहते-कहती बेटी की आंखें भर आती हैं।

#KargilVijayDiwas: On June 29 that year, when his contingent was engaged in combat with enemy troops to capture the bunkers at Point 4700 in Dras sector, he was seriously injured and later succumbed.

