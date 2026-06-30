1999 की गर्मियों में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल के पहाड़ों में जबरदस्त युद्ध हुआ। 85 दिनों तक हवा गोलियों और तोपों के गोलों से गूंजती रही। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना पहाड़ी चोटियों से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने में कामयाब रही। फिर भी जबरदस्त लड़ाई के बीच कुछ दोस्ती के पल भी थे। ऐसी ही एक सुबह, जब लड़ाई अपने चरम पर थी, एक सफेद झंडा लहराया गया और दोनों तरफ के दो युवा आर्मी अफसरों ने कुछ बातें कीं। दोनों ने तनाव भरे माहौल में सिगरेट और एक कैडबरी चॉकलेट बार की अदला-बदली की और फिर अपनी-अपनी तरफ लौट गए।

ये युवा इंडियन आर्मी अफ़सर कर्नल (रिटायर्ड) राजिंदर कुमार शर्मा की कहानी है। पाकिस्तानी अधिकारी के साथ उनकी मुठभेड़ उनके जबरदस्त मिलिट्री करियर का एक हिस्सा है, जिसे उनके दो बेटों ने ‘शूरवीर’ किताब में लिखा है। किताब को पिछले साल पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने पब्लिश की थी।

कर्नल शर्मा को एक ही समय में मिले तीन मेडल

अपने दोस्तों और सीनियर्स के बीच राज के नाम से मशहूर कर्नल राजिंदर शर्मा को 2006-09 तक नॉर्थईस्ट में अपने एक ही समय के लिए तीन गैलेंट्री मेडल (कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और सेना मेडल) मिले हैं। उन्हें 19 मार्च, 2009 को राष्ट्रपति भवन में एक ही सेरेमनी में भारत के राष्ट्रपति से पहले दो मेडल पाने का भी खास सम्मान मिला है।

शुक्रवार को जब युद्ध की 27वीं सालगिरह मनाई गई, तो द इंडियन एक्सप्रेस ने 60 वर्षीय कर्नल राजिंदर शर्मा से जून 1999 के उस दिन के बारे में बात की। उस समय एक युवा लेफ्टिनेंट राजिंदर शर्मा की बटालियन (22 ग्रेनेडियर्स) लड़ाई शुरू होने से पहले हैदराबाद से कारगिल चली गई थी। वह एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) और 9 सैनिकों वाली एक छोटी टीम को लीड कर रहे थे, जो लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर पॉइंट 5465 की ओर जा रही थी, जब वे पास की एक पहाड़ी पर कब्ज़ा किए हुए पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी की चपेट में आ गए।

पाकिस्तानी बंकरों पर निशाना

राजिंदर शर्मा ने याद करते हुए कहा, “पॉइंट 5465 पर जाने से पहले मैंने स्ट्रेटेजी के साथ बेस पर एक और पार्टी तैनात की थी और हथियार इस तरह से रखे थे कि वे सीधे उनके (पाकिस्तानी) बंकरों के लूपहोल की तरफ निशाना साध रहे थे। पाकिस्तानी सैनिक अभी भी उन बंकरों को तैयार कर रहे थे। वे लगभग खुले में थे। हमारी जवाबी कार्रवाई बहुत खतरनाक थी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि मैंने इतना गोला-बारूद और फायरिंग तैनात कर दी है और हमारे सैनिक पूरी तरह अलर्ट थे। मैने दूरबीन से इस अफरा-तफरी को होते देखा। लेकिन दो-तीन मिनट की फायरिंग के बाद किसी ने बंकर के पीछे से एक सफेद झंडा लहराया।”

राजिंदर शर्मा ने बताया कि युद्ध के दौरान, एक सफेद झंडा इस बात का प्रतीक है कि दूसरी तरफ फायरिंग रोकने के लिए कह रहा है और बात करना चाहता है। किताब के अनुसार नायब सूबेदार अभय ने राजिंदर शर्मा से कहा कि किसी भी कीमत पर उन (पाकिस्तानियों) पर भरोसा मत करो। लेकिन शर्मा ने स्थिति का अंदाज़ा लगाया कि अगर दुश्मन का सामना करना था तो उन्हें खुले में आना होगा, जिससे उनके लिए घात लगाना या अगर वे कोशिश करते तो जल्दी से पीछे हटना मुश्किल हो जाता।

आगे बढ़ रहे थे पाकिस्तानी

राजिंदर शर्मा ने देखा कि दुश्मन के तीन-चार सैनिक अपने बंकर से नीचे आ रहे हैं, उनके हाथ में सफेद झंडे हैं। वे चिल्ला रहे थे, और भारतीय सेना से एक साथ आगे न बढ़ने के लिए कह रहे थे। लेफ्टिनेंट ने अपने सैनिकों से कहा कि वे उसकी चिंता न करें। अगर दुश्मन ने कुछ अजीब करने की कोशिश की, तो इस तरह से गोली चलाओ कि वे भागकर छिप न सकें।

लेकिन राजिंदर और उसके आदमियों को एक अनचाही समस्या का सामना करना पड़ा। उनके पास सफेद झंडा नहीं था! लांस नायक तुला राम बचाव के लिए आए। किताब में लिखा है कि उन्होंने अपनी सफेद बनियान उतारी और उसे अपनी INSAS राइफल की बैरल से बांध दिया और राजिंदर शर्मा के साथ आने के लिए तैयार हो गए। रेडियो ऑपरेटर ग्रेनेडियर हरिनंदन ने राजिंदर शर्मा को रेडियो पर ‘टाइगर’ और ‘लैंब’ से बात करने और आगे न बढ़ने की सलाह दी। लेकिन राजिंदर शर्मा ने उनसे कहा कि इसे बंद कर दें।

किताब में लिखा है कि पाकिस्तानी कन्फ्यूज थे कि क्या हो रहा है। वे चिल्लाने लगे, ‘सिर्फ दो, सिर्फ दो।’ राजिंदर शर्मा ने देखा कि उनके दो आदमी पोजीशन ले रहे हैं जबकि दो और आगे चल रहे हैं। इसलिए रजिंदर शर्मा और तुला राम 50 मीटर दूर चले गए। फिर पाकिस्तानियों ने ज़ोर दिया कि सिर्फ़ एक अधिकारी ही पास आए। फिर लेफ्टिनेंट ने तुला राम को पीछे रहने को कहा और लगभग 150 मीटर ऊपर चढ़कर एक लंबे पाकिस्तानी ऑफ़िसर मेजर जावेद से मिले। राजिंदर शर्मा ने अपना परिचय ‘कैप्टन आर के’ के तौर पर दिया।

पाकिस्तानी अधिकारी ने दी सिगरेट

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कर्नल शर्मा ने याद किया कि जावेद ने अच्छे कपड़े पहने थे। उन्होंने कहा, “ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे सैलून से आया हो! जावेद ने बताया कि उन्हें बहुत नुकसान हुआ था और पूछा कि भारतीय पक्ष ने गोली क्यों चलाई। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने पहले गोली चलाई थी, हमने तो बस जवाबी कार्रवाई की। थोड़ी देर रुकने के बाद मेजर जावेद ने मुझे सिगरेट दी और हम दोनों ने सिगरेट पी। मैंने उनसे पूछा कि वह इस इलाके में क्यों बैठे हैं। मैंने उनसे कहा, ‘आपको इस जगह (टीला) से 2 किमी आगे जाना है। जावेद ने भरोसा दिलाया कि वह भारत का मैसेज हेडक्वार्टर तक पहुंचा देगा। उसने गोली न चलाने को कहा। उसने कहा कि कि वह भी ऑर्डर पर काम करने वाला एक सैनिक है।”

भारतीय अधिकारी ने दी कैडबरी

राजिंदर शर्मा ने कहा कि वे पॉइंट 5465 की तरफ जा रहे हैं और अगर गोली चली तो जवाब देंगे। पाकिस्तानी ऑफिसर हंसा और मान गया। फिर उसने उसे अपनी सिगरेट ऑफर की। राजिंदर शर्मा मुस्कुराए, लाइटर मांगा, और जावेद ने एक दिया। बदले में कर्नल शर्मा ने जावेद को एक कैडबरी चॉकलेट बार दी जो कैप्टन बी एम करियप्पा ने पहले पॉइंट 5203 पर इमरजेंसी राशन के तौर पर दी थी।

दोनों अपने सैनिकों के पास वापस चले गए। किताब में लिखा है कि तब तक ज़्यादातर लोग पॉइंट 5465 के बेस पर पहुंच चुके थे। ऑफिसर ने उन्हें शाम होने से पहले चोटी पर पहुंचने का निर्देश दिया। वह, ग्रेनेडियर हरिनंदन और लांस नायक तुला राम चोटी पर चढ़ने वाले आखिरी लोग थे। पॉइंट 5465 पर कब्ज़ा बड़ी मुश्किलों के बावजूद हुआ। दुश्मन की फायरिंग, खतरनाक इलाका, और एंटी-पर्सनल माइंस से भरा रास्ता था, जिसपर कब्जा हुआ।

ग्रेनेडियर्स के लिए यह ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि यह कारगिल युद्ध में एक अलग ORBAT (ऑर्डर ऑफ़ बैटल) से अकेली यूनिट थी और उन्हें ऊंची जगहों पर ढलने के लिए बहुत कम समय मिला था। वे हैदराबाद से आए थे, जहां तापमान पहले ही 40 डिग्री तक पहुंच चुका था। बटालिक में तापमान ज़ीरो से नीचे चला गया। इसके अलावा उनका ऑपरेशनल एरिया राजस्थान था, जहां वे रेगिस्तान में लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने अभी-अभी बाड़मेर सेक्टर में दशक की सबसे बड़ी आर्मी एक्सरसाइज़ ‘ऑप शिवशक्ति’ में हिस्सा लिया था।

किताब में लिखा है कि हरिनंदन ने बाद में कर्नल शर्मा को बताया कि बेस पर सभी ने उसे पाकिस्तानियों से आगे न बढ़ने की हिदायत दी थी। किताब में लिखा है, “CO और पाधी साहब आपको गाली दे रहे थे, साहब! उन्होंने कहा कि अगर राज युद्ध बंदी बन गए तो यूनिट की इज्जत दांव पर लग जाएगी।”

चोटी पर कब्ज़ा होने के बाद बधाई संदेश आने लगे। हालांकि राजिंदर शर्मा और उनके आदमियों को दीवार पर सैनिकों को पहले दिया जाने वाला गर्म खाना नहीं मिला था। लेकिन वे सभी अपनी जीत पर बहुत खुश थे। जीत। किताब में लिखा है कि उनमें से एक ने मज़ाक में कहा, “साहिब, लगता है हमारी किस्मत में खाली पेट पहाड़ चढ़ना ही लिखा है।”

‘साहब, आपने हमें बताया नहीं था कि हमें पाकिस्तानी सिगरेट देंगे’

दूसरे ने राजिंदर शर्मा को उनका वादा याद दिलाया कि पॉइंट 5465 पर कब्ज़ा करने के बाद वे सब सिगरेट पिएंगे। फिर उन्होंने सबको एक-एक पाकिस्तानी सिगरेट बांटी। एक सैनिक ने कहा, “वाह साहब, आपने हमें बताया नहीं था कि आप हमें पाकिस्तानी सिगरेट देंगे!” कई रातों में पहली बार, उन्होंने आराम किया। अगली सुबह उन्हें आखिरकार चाय का राशन और रेडी-टू-ईट खाना पकाने के लिए एक खेत का चूल्हा मिला। कर्नल शर्मा ने कहा, “कारगिल सिर्फ़ एक युद्ध नहीं था, यह एक संदेश था। भारत के बेटे मर सकते हैं, लेकिन वे कभी झुकेंगे नहीं। 26 साल बाद भी, दुश्मन को यह साफ़-साफ़ सुना दो, फिर से कोशिश करो, और हम कारगिल दोहराएंगे।”

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