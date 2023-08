Express Adda: ‘इश्क कभी होता था तकरार का मुद्दा’, करण जौहर बोले- चॉइस और ओपिनियन ने प्यार के क्षेत्र में पेनेट्रेट

करण जौहर ने सोमवार को इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के कार्यक्रम एक्सप्रेस अड्डा में शिरकत की।

Karan Johar ने इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम एक्सप्रेस अड्डा में शिरकत की (Image- Jansatta)

बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर ने सोमवार को इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम एक्सप्रेस अड्डा में शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के कार्यकारी निदेशक अनंत गोयनका के सवालों के जवाब दिया। एक्सप्रेस अड्डा में जब करण जौहर से सवाल किया गया कि K3G से अब तक प्यार में कितना बदलाव आया है तो उन्होंने कहा कि इश्क कभी तरकार की वजह हुआ करता था। इश्क का नाम सुनते ही परिवार और समाज का दबाव सामने आ जाता था लेकिन अब काफी हद तक चॉइस और ओपिनियन प्रेम के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकें हैं। आज के समय में पुरुष और महिलाएं अपना निर्णय खुद लेते हैं। पिछले ढाई दशकों में प्यार निर्भरत से स्वतंत्रता की ओर बढ़ चला है। आज प्रेम की भावना में काफी स्वतंत्रता आ गई है।

Follow us on



instagram

telegram