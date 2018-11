प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए पूछा था कि क्या आपके दादा-दादी या नाना-नानी ने छत्तीसगढ़ में पानी का पाइप बिछाया है, जिसे रमन सिंह ने उखाड़ दिया हो। इस पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधान मंत्री जो कहते हैं उस पर विचार करते हैं। मैं प्रधान मंत्री से उनके बारे में पूछना चाहता हूं जिन्होंने हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध बनवाया था? मोदी जी या उनकी पार्टी के दादा-दादी ने? क्या वह भारत के इतिहास के बारे में कुछ भी जानते हैं? ये वो थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अंग्रेजों के साथ पक्षपात किया। वह उनके पिता-दादी और नाना-नानियों का आचरण था। दुर्भाग्यवश वह अपने दादा-दादी के बारे में भी नहीं जानते, मेरी इच्छा है कि उनके बारे में जानें।

पीएम मोदी शुक्रवार 16 नवंबर को छत्तीसगढ के सरगुजा संभा के अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करने गए थे। इसके अलावा पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि “कांग्रेस का मानना है कि पंडित नेहरू के कारण ही आज एक ‘चायवाला’ प्रधानमंत्री बन पाया है। एक परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें, तो मैं ये मानने को तैयार हूं कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देते हैं। कांग्रेस पार्टी को नींद नहीं आ रही है कि ये हमारे परिवार की विरासत हमारी राजगद्दी को ये चाय वाला कैसे चुरा ले गया?”

They were the ones who were collaborating with the British. In the 1942 Quit-India movement they sided with the British. That was the conduct of their dad-dadis and nana-nanis. Unfortunately he doesn’t even know about his own dada-dadis, I wish he did: Kapil Sibal, Congress pic.twitter.com/wrIDZ7PPhy

