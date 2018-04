कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता कपिल सिब्‍बल सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने के विपक्ष के कदम का नेतृत्‍व कर रहे हैं। आज विपक्ष में बैठे सिब्‍बल जब सत्‍ता में हुआ करते थे, तब जजों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पर उनके विचार पूरी तरह अलग थे। तब सिब्‍बल ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा था, ”मुझे लगता है कि अगर राजनेता जजों की किस्‍मत तय करने लगें तो यह देश के प्रति सबसे बड़ा अपकार होगा।” 2010 में सिब्‍बल ने इस पूरी प्रक्रिया को ‘असंवैधानिक’ बताया था क्‍योंकि पार्टियों को सदन में सदस्‍यों की मौजूदगी सुनिश्चित कराने के लिए व्हिप जारी करना पड़ता।

2010 में कलकत्‍ता हाई कोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उन पर वित्‍तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। प्रस्‍ताव राज्‍यसभा से पास हो चुका था और उसपर लोकसभा में मतदान होने वाला था मगर तभी जस्टिस सेन ने खुद ही पद छोड़ दिया। अगर वह ऐसा न करते तो संसद द्वारा महाभियोग के जरिए हटाए जाने वाले पहले जज बन जाते।

बीते शुक्रवार (20 अप्रैल) को कांग्रेस के नेतृत्‍च में विपक्ष ने भारत के प्रधान न्‍यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाने का नोटिस दिया था। इस पर 7 पार्टियों के 64 सांसदों ने हस्‍ताक्षर कर समर्थन दिया था। हालांकि राज्‍यसभा सभापति व उप-राष्‍ट्रपति वेंकैया नायडू ने सोमवार को नोटिस खारिज कर दिया। अब विपक्षी दलों ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।

This made my day. Man who is currently leading the charge for an Impeachment Motion against a judge defended a judge against an Impeachment Motion himself, later adding that politicians should keep out of impeaching judges as Impeachment Motions are a farce. (h/t @It66703591) pic.twitter.com/msB7kQ8AAa

— Anand Ranganathan (@ARanganathan72) April 23, 2018