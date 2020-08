‘अवमानना अधिकार को हथौड़ा बना हो रहा इस्तेमाल, इतिहास करेगा फैसला’, प्रशांत भूषण केस में कपिल सिब्बल का तंज; लोगों ने कर दिया ट्रोल

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के अवमानना मामले में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल भी उनके बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अवमानना अधिकार को हथौड़ा बनाकर इस्तेमाल हो रहा है और इतिहास इसका फैसला करेगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, अवमानना अधिकार को हथौड़ा बनाकर इस्तेमाल हो रहा है जब संविधान को बचाने वाले संस्थानों की बात आती है तो न्यायालय असहाय क्यों हो जाता है और कानून दिखाने लगता है। दोनों के लिए खुली अवमानना होनी चाहिए? बड़े मुद्दे दांव पर हैं। हमें नीचा दिखाने के लिए अदालत को इतिहास कसौटी पर परखेगा।

उनके इस ट्वीट पर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। @rpadhee1963 ने लिखा है, जब कोर्ट का फैसला आप के हिसाब से होगा तब जजेस बहुत अच्छा है। अगर फैसला आप के अनुरूप नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में होता है। आप तो वहीं विद्वान वकील हैं जो राम मंदिर का फैसला इलेक्शन के बाद देने के लिए कहा था। @Byrahulchhibber ने लिखा है, अजीब दास्तां है ये महानता की खोज है ये। काग़ज़ के लोग अपने को बूथ समझ रहें हैं, बरफ के गोले शोले समझ रहें हैं। सोचती जनता को सोती समझ रहें है,पगड़ी संभालो भूषण सेठ/सिब्बल साब हवा तेज चलती हैं।कांच के घर कब तक टीकेगें जागा हिंदू पत्थर बटोर रहा है अपने जले मकान के।

— Kapil Sibal (@KapilSibal) August 22, 2020