तमिलनाडु में नई सरकार बनने को लेकर अभी भी रस्साकशी जारी है। गुरुवार सुबह टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय दोबारा लोकभवन पहुंचे और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। राज्यपाल ने उन्हें फिर बहुमत लाने को कहा। हालांकि विजय ने बहुमत साबित करने के लिए उनसे दो महीने का समय मांगा। इस पर राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने राज्यपाल पर निशाना साधा।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने सभी राज्यपालों को निशाने पर लिया और उन्हें भाजपा का एजेंट कह दिया। साथ ही तमिलनाडु के राज्यपाल को नसीहत तक दे डाली।

कपिल सिब्बल ने सरकारिया कमीशन का जिक्र किया

राज्यसभा सांसद ने एक्स हैंडल पर लिखा, तमिलनाडु, सभी गवर्नर भाजपा के एजेंट हैं। ये भाजपा के हितों को पूरा करने के लिए संविधान को रौंद डालते हैं। अकेली सबसे बड़ी पार्टी के नेता विजय को बुलाओ, उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाओ। उन्हें विधानसभा में अपनी बहुमत साबित करने दें। बहुमत में चुनाव बाद कोई गठबंधन नहीं होता है।

Tamil Nadu



Governors are agents of BJP



They maul the constitution to serve BJP’s interests



Call Vijay (leader of single largest

party)



Swear him in as CM



Let him prove his majority on the floor of the House



No post poll alliance in majority



Sarkaria Commission



Settled… — Kapil Sibal (@KapilSibal) May 7, 2026

आगे उन्होंने सरकारिया कमीशन का जिक्र किया और लिखा कानून स्थापित करें। लेकिन कोई नहीं सुन रहा।

क्या है सरकारिया कमीशन?

सरकारिया आयोग को 1983 में भारत सरकार ने बनाया था, इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करना था। इस आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया थे, इसलिए इसे सरकारिया आयोग कहा जाता है।

इस आयोग ने मुख्य रूप से चार मुद्दों पर सुझाव दिए थे, पहला केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, दूसरा राज्यपाल की भूमिका और तीसरा राष्ट्रपति शासन और चौथा केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत करना। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट 1988 में आई थी।

टीवीके कर रही अन्य दलों से बात

टीवीके प्रमुख विजय ने बुधवार को भी राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तमिलनाडु चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीती और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि वह बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सकी और 10 सीटें उससे दूर रह गई। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 118 है। कांग्रेस ने उसे समर्थन दिया है लेकिन इसके बाद भी वह 112 विधायकों का समर्थन पा सके हैं। बहुमत जुटाने के लिए टीवीके सीपीआई, सीपीआईएम और अन्य दलों से बात कर रही है।

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तमिलनाडु में टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कड़गम नई सरकार बनाने के लिए कोशिश करने में जुटी हुई है। जोसेफ विजय गुरुवार सुबह लोकभवन पहुंचे और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मुलाकात की और उनसे बहुमत साबित करने के लिए दो महीने का समय मांगा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें