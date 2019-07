श्रीनगर के डल झील पर होगी छठ पूजा! यूजर्स बोले- वहां ठेकुआ खाने का मजा ही कुछ और होगा

आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा अक्सर सुर्खियां में रहते हैं। एक बार फिर से कपिल मिश्रा चर्चा में हैं और उनके इस बार चर्चा में रहने का कारण श्रीनगर के डल झील पर छठ पूजा का आयोजन है। दरअसल, कपिल मिश्रा ने ऐलान किया है कि वह इस साल छठ पर्व कश्मीर के डल झील के किनारे मनाएंगे। इसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराना शुरू कर दिया है।

उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, जिस दिन श्रीनगर की डल झील पर “छठ पूजा” शुरू हो गई, कश्मीर में कोई समस्या नहीं बचेगी#Article35A को हटाएं। डल झील में छठ मनाएं। आओ इस बार छठ पूजा डल झील में मनाएं। कपिल मिश्रा के इस ट्वीट पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। एक यूजर ने लिखा है,रजिस्ट्रेशन हो गया है,डल झील के किनारे ठेकुआ खाने का आनंद ही अलग होगा।

Registration done. डल झील के किनारे ठेकुआ खाने का आनंद ही अलग होगा

1000 volunteers have already registered for #ChhathPujaAtDalLake

डल झील पर छठ पूजा के लिए अब तक 1000 वालंटियर रजिस्टर कर चुके हैं

वहीं कई लोगों ने कपिल मिश्रा के इस अभियान की सराहना की है। यूजर्स ने लिखा है कि वो आने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि कपिल मिश्रा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच अब दूरियां काफी बढ़ गई हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में कपिल मिश्रा ने मेरा पीएम मेरा अभिमान की शुरुआत की थी।

