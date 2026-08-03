आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर युवाओं को डराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने रुचिका सिंह के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि अगर उसे मदद की जरूरत पड़ी तो वह उसके साथ खड़े रहेंगे।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “मोदी जी ने जो रुचिका सिंह के साथ किया, वो एक कायराना हरकत है। आप रुचिका के साथ ऐसा करके युवाओं में डर पैदा करना चाहते हो। पर युवाओं के मन से अब आपका और आपकी पुलिस का डर निकल चुका है।”

रुचिका मैं आपके साथ हूं- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा, “आप एक रुचिका को डराते हो, सोशल मीडिया पर दस और रुचिका आपके खिलाफ वीडियो डाल रही हैं। रुचिका, मैं आपके साथ हूं। कभी किसी भी तरह की जरूरत हो, आप हमें बताना।”

कपिल मिश्रा ने किया पलटवार

दिल्ली की रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, “आप एक घटिया इंसान हो, आप रुचिका या किसी बेटी के साथ क्या खड़े होंगे, आपने अपने खुद के घर में स्वाति मालिवाल को गुंडे से पिटवाया , संतोष कोली की मां को धक्के मारकर घर से निकलवाया।”

आप एक घटिया इंसान हो



आप रुचिका या किसी बेटी के साथ क्या खड़े होेंगे, आपने अपने खुद के घर में स्वाति मालिवाल को गुंडे से पिटवाया , संतोष कोली की माँ को धक्के मारकर घर से निकलवाया



महिलाओं और बेटियों के कितने घर बर्बाद हुए AAP की सरकार में जब शराब की बोतलें फ्री में बांटी गई पूरी… https://t.co/JNNj6VRKFZ — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) August 2, 2026

कपिल मिश्रा ने आगे लिखा, “महिलाओं और बेटियों के कितने घर बर्बाद हुए AAP की सरकार में जब शराब की बोतलें फ्री में बांटी गई पूरी दिल्ली में जिन गन्दी गालियों के पक्ष में आज आपका घटिया गैंग खड़ा है अगर वहीं गालियां आपके घर की मां बहनों बेटियों के बारे में सड़को पर बोली जाती है तब भी समर्थन करते। जहां तक युवाओं की बात है दिल्ली के युवाओं ने बोरिया बिस्तर बंद करके भगाया है आपको।”

दिल्ली पुलिस ने केस वापस लेने का लिया फैसला

इससे पहले, नोएडा पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली लड़की के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस आगे कार्रवाई नहीं करेगी। नोएडा पुलिस की तरफ से दर्ज जीरो एफआईआर दिल्ली भेजी गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है।

मैं बेहद शर्मिंदा हूं- रुचिका

बता दें कि शुक्रवार को सोशल मीडिया पर शेयर किए गए माफीनामे वाले वीडियो में लड़की ने कहा कि वायरल क्लिप उसके द्वारा अपलोड नहीं की गई थी और वह बेहद शर्मिंदा है। उसने कहा, “जुलाई में मैं अपने दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस गई थी। वहां हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने मुझे प्रभावित किया और मुझे भी वही शब्द दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया, और मैंने वैसा ही किया।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं किसी से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकती। मैं पूरे देश और सभी से विनती करती हूं कि कृपया मुझे माफ कर दें। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है। यह मेरी पहली और आखिरी गलती है और मैं दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करूंगी।”

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल के आरोप में मामला दर्ज की गई नोएडा की लड़की की मां ने अपनी बेटी को माफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है और कहा कि उनके इस कदम ने लड़की को जीवनदान दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…