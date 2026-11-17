उत्तर प्रदेश के कानपुर को 16 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन मिली है। इस नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा से राज्य के औद्योगिक शहर कानपुर और देश की राजधानी दिल्ली के बीच रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन 14153/14154 नंबर से चलेगी। इसका संचालन और रखरखाव उत्तर मध्य रेलवे (NCR) जोन करेगा।

नई ट्रेन रास्ते में ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें फफूंद, इटावा, टूंडला, हाथरस, अलीगढ़, खुर्जा, दादरी और गाजियाबाद शामिल हैं। इन स्टेशनों पर रुकने से आसपास के इलाकों के यात्रियों को भी कानपुर और दिल्ली के बीच आने-जाने के लिए ट्रेन का एक और विकल्प मिलेगा।

कानपुर-दिल्ली-कानपुर सेंट्रल ट्रेन: रूट और समय

ट्रेन संख्या 14153 कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल मेल- कानपुर सेंट्रल से रात्रि आठ बजकर चालीस मिनट पर प्रस्थान करेगी और अगली सुबह चार बजकर पचास मिनट पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

वापसी में, ट्रेन संख्या 14154 आनंद विहार टर्मिनल-कानपुर सेंट्रल मेल-आनंद विहार टर्मिनल से रात ग्‍यारह बजकर 25 मिनट पर खुलेगी और सुबह सात बजकर 25 मिनट पर कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में यह सेवा 428 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल तक की यात्रा में 8 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा जबकि वापसी में भी 8 घंटे का समय लगेगा।

कानपुर-दिल्ली-कानपुर सेंट्रल ट्रेन: किराया

ट्रेन के किराए की बात करें तो स्लीपर क्लास का टिकट 275 रुपये है। वहीं 3rd AC का किराया 725 रुपये है जबकि 3E के टिकट के लिए यात्रियों को कुल 670 रपये चुकाने होंगे। रेलवे ने इस नई ट्रेन में 2nd AC का किराया 1020 रुपये रखा है।

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. शिवम शर्मा ने Indianexpress.com को बताया कि यह कानपुर से दिल्ली के लिए शुरू होने वाली तीसरी ट्रेन होगी। इससे पहले कानपुर से दिल्ली के लिए श्रम शक्ति एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस चल रही हैं।

श्रम शक्ति एक्सप्रेस को साल 2002 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार और कानपुर के सांसद प्रकाश जायसवाल ने हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद फरवरी 2010 में भारतीय रेलवे ने कानपुर और नई दिल्ली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की थी। इसका मकसद दोनों शहरों के बीच रेल संपर्क को और बेहतर बनाना था।

कानपुर से दिल्ली के लिए 16 साल बाद शुरू हुई नई ट्रेन (image source: express photo)

इन दोनों ट्रेनों के अलावा कानपुर और दिल्ली के बीच 20 से ज्यादा नियमित ट्रेनें चलती हैं। हालांकि, ये ट्रेनें दूसरे शहरों और रेलवे स्टेशनों से शुरू होती हैं और कानपुर होते हुए दिल्ली या अन्य गंतव्यों तक जाती हैं।

इन ट्रेनों में राजधानी एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, शिव गंगा एक्सप्रेस, वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस, जम्मू मेल, नेताजी एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, गोमती एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें शामिल हैं।

इस रूट पर स्लीपर वंदे भारत से सफर के लिए शुरू हुई टिकट बुकिंग, जानें टाइमिंग किराए से संबंधित सारी जानकारी

बेंगलुरु और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी आई है। दक्षिण पश्चिम रेलवे ज़ोन द्वारा संचालित और रखरखाव की जाने वाली देश की नई सेमी-हाई-स्पीड बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 27652) की आधिकारिक टिकट बुकिंग शुरू हो गई है।