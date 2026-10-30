भारतीय रेलवे ने कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है। इस ट्रेन के शुरू होने से कानपुर और दिल्ली के बीच रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके साथ ही व्यस्त समय में यात्रियों की भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी। इस ट्रेन का संचालन और रखरखाव उत्तर रेलवे (Northern Railway) करेगा।

रेलवे बोर्ड ने 27 अक्टूबर 2026 को उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर इस ट्रेन सेवा को मंजूरी दी। पत्र में कहा गया है कि इस सेवा को जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी की जाए। जरूरत पड़ने पर ट्रेन की शुरुआत विशेष सेवा के रूप में भी की जा सकती है।

ट्रेन नंबर, रूट और दूरी

नई कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर 14153/14154 होगा। यह ट्रेन टुंडला स्टेशन होकर चलेगी। दोनों स्टेशनों के बीच यह करीब 428 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। सफर में लगभग 8 घंटे लगेंगे।

इन 8 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल के बीच इस ट्रेन का स्टॉपेज 8 स्टेशनों पर होगा। ये स्टेशन हैं:

-फफूंद

-इटावा

-टुंडला

-हाथरस

-अलीगढ़

-खुर्जा

-दादरी

-गाजियाबाद

रोज चलेगी ट्रेन, LHB कोच होंगे

ट्रेन नंबर 14153/14154 में LHB कोच लगाए जाएंगे। यह ट्रेन रोजाना चलेगी।

रोज चलेगी ट्रेन, LHB कोच होंगे

कानपुर से आनंद विहार: ट्रेन नंबर 14153 कानपुर सेंट्रल से रात 8:40 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

आनंद विहार से कानपुर: वापसी में ट्रेन नंबर 14154 आनंद विहार टर्मिनल से रात 11:25 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 7:25 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी।

यात्रियों को क्या होगा फायदा?

इस नई ट्रेन से कानपुर और दिल्ली-NCR के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को एक और विकल्प मिलेगा। इससे उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा। रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ लंबी दूरी का सफर करने वालों को भी सुविधा मिलेगी। रेलवे के अनुसार, ट्रेन सेवा शुरू करने की तारीख जल्द तय की जाएगी।

भारतीय रेलवे का सुरक्षा पर बड़ा कदम, ‘ड्रोन गश्त’ से ‘रेलमदद’ तक बनाए नए नियम

भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए तकनीक आधारित सुरक्षा उपायों, जन-भागीदारी (कम्युनिटी एंगेजमेंट) और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर काम कर रहा है। नई दिल्ली में 23 अक्टूबर को संपन्न हुए ‘राजकीय रेलवे पुलिस’ (GRP) प्रमुखों के 8वें ऑल इंडिया सम्मेलन में इन पहलों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस बैठक की अध्यक्षता आरपीएफ (RPF) की महानिदेशक सोनाली मिश्रा ने की। बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के सदस्य और विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के जीआरपी (GRP) प्रमुख शामिल हुए।