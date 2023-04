कानपुर के युवक ने उड़ते विमान में कर दी ऐसी हरकत डर गए सभी लोग! तुरंत कैप्टन को किया गया अलर्ट, मामला दर्ज

Indigo Flight Delhi to Bengaluru: कानपुर के युवक ने नशे की हालत में फ्लाइट का इमरजेंसी एग्जिट खोलने का प्रयास किया।

नशे की हालत में युवक ने किया आपातकालीन गेट खोलने का प्रयास (Photo- Twitter/IndiGo6E)

Indigo Flight Delhi to Bengaluru: दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे एक इंडिगो विमान में इमरजेंसी एग्जिट खोलने के आरोप में एक 30 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज एजेंसी PTI द्वारा पुलिस के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किया गया युवक यूपी के कानपुर का है। उसने नशे की हालत में इमरजेंसी एग्जिट खोलने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक का नाम प्रतीक है। वह शुक्रवार को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-308 में सवार होकर दिल्ली से बेंगलुरु जा रहा था। वह नशे की हालत में था औऱ सीट नंबर 18F पर बैठा हुआ था। प्रतीक कानपुर के पत्रकारपुरम का रहने वाला है और उसके पिता का नाम राजेश कुमार है। उन्होंने आगे बताया कि उड़ते विमान में ही नशे में धुत प्रतीक ने विमान में बैठे अन्य लोगों के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश की और आपातकालीन निकास के फ्लैप को खोलने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि प्रतीक के खिलाफ क्रू मेंबर्स की शिकायत पर IPC की धारा 290, 336 के तहत और एयरक्रॉफ्ट एक्ट के 11(A) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इंडिगो एयरलाइंस ने भी एक बयान जारी कर इस मामले की जानकारी दी है। विमान कंपनी की तरफ से कहा गया कि फ्लाइट संख्या 6E 308 में दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे एक पैसेंजर ने नशे की हालत में इमरजेंसी एग्जिट खोलने की कोशिश की। (PTI) https://www.jansatta.com/blank.html

