राजस्थान के उदयपुर जिले में दर्जी कन्हैया लाल की 2022 में हुई हत्या मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आठ आरोपियों के खिलाफ सख्त कानून ‘गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम’ (UAPA) के तहत आरोप तय करने के फैसले को बरकरार रखा है।

कन्हैया लाल के बेटे ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही न्याय मिलने में हो रही देरी पर सवाल भी खड़े किए हैं। इसके अलावा आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है।

आरोपियों की दो याचिकाओं को खारिज कर दिया

5 नवंबर को राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की बेंच ने आठ आरोपियों की दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन आरोपियों ने निचली अदालत द्वारा अपने खिलाफ यूएपीए लागू किए जाने को चुनौती दी थी।

सोशल मीडिया पर कन्हैया लाल के बेटे यश तेली ने कहा, “हाई कोर्ट के इस कदम से हमारे परिवार को अभी भी जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है। चार साल बीत चुके हैं, हम लगातार न्याय की आस लगाए बैठे हैं।”

क्या था मामला?

28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने कस्टमर बनकर उदयपुर में कन्हैया लाल की उनकी दुकान पर हत्या कर दी थी और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया था। कन्हैया लाल ने सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट शेयर की थी। नूपुर शर्मा भाजपा की प्रवक्ता थीं, जिन्हें एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान पैंगबर के बारे में आपत्तिनजक टिप्पणी करने के कारण निलंबित कर दिया गया था।

बेटे ने देरी पर उठाए सवाल

यश तेली ने कहा, “यह ऐसा मामला है जिसमें आरोपी हत्या करता है, उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, अपना जुर्म भी कबूल करता है और प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी भी देता है। फिर भी यह मामला चार साल से खिंच रहा है और आरोपी अजमेर की हाई-सिक्योरिटी जेल में बंद हैं।”

उन्होंने कहा, “अगर इतनी क्रूर हत्या के बावजूद मौत की सजा नहीं मिलती तो लोगों का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा।”

आरोपियों की ओर से दी गई दलील

हाईकोर्ट में आरोपियों के वकीलों ने दलील दी थी कि बरामद किए गए वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो, सामाजिक सौहार्द बिगड़े या इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो। उन्होंने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति, समुदाय, जाति या धर्म को कोई विशेष धमकी नहीं दी गई थी, और अभियोजन पक्ष UAPA लगाने के लिए जरूरी आधार साबित करने में विफल रहा।

इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो उन्हें किसी गैर-कानूनी संगठन से जोड़ता हो, या यह दिखाता हो कि उनकी गतिविधियां किसी ऐसे संगठन से जुड़ी थीं। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की ठीक से जांच किए बिना और कानून की अनिवार्य शर्तों को स्थापित किए बिना ही UAPA के तहत आरोप तय कर दिए।

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि बरामद वीडियो को लेकर आरोपियों द्वारा उठाए गए आपत्तियां अभियोजन पक्ष की पूरी सामग्री की जांच किए बिना, उन्हें बरी करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मानी जा सकतीं। आपत्तियों में सार्वजनिक शांति भंग करने वाले विशिष्ट शब्दों या अभिव्यक्तियों का न होना, और किसी गैर-कानूनी संगठन का सदस्य न होने का दावा शामिल है।

बेंच ने कहा कि साजिश के आरोपों और घटना से जुड़ी परिस्थितियों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि “साजिश के प्रत्यक्ष सबूतों का न होना, अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी सहमति का अनुमान परिस्थितियों के कुल प्रभाव से लगाया जा सकता है।”

FIR दर्ज कराने वाले यश ने कई मौकों पर इस मुकदमे को लेकर सवाल उठाए हैं। इस साल की शुरुआत में, उन्होंने मामले में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि इसे अभी तक ‘फास्ट ट्रैक’ क्यों नहीं किया गया है। यह मामला शुरू में उदयपुर पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसे बाद में 29 जून 2022 को NIA ने फिर से दर्ज किया।

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राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सड़क निर्माण के दौरान करंट लगने के आठ मजदूरों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हादसा झुंझुनूं जिले के छापोली गांव में सड़क निर्माण के दौरान हुआ। इस हादसे में चार मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें