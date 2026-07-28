Kanhaiya Kumar Kerala House Controversy: दिल्ली स्थित केरल हाउस में कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार और वहां के अधिकारियों के बीच तीखी बहस का मामला सामने आया है। कन्हैया और केरल हाउस के नेताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि अधिकारियों को पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद कन्हैया कुमार को केरल हाउस परिसर छोड़कर जाना पड़ा।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार मध्य दिल्ली में स्थित केरल हाउस पहुंचे थे। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से कहा कि उनके एक मित्र ने उनके नाम पर केरल हाउस में कमरा बुक कराया है।

अधिकारी बोले- कन्हैया नहीं मान रहे थे बात

हालांकि, अधिकारियों ने कन्हैया कुमार की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केरल हाउस में पहले से ही सभी कमरे बुक हैं और इस समय कोई भी कमरा खाली नहीं है।

पुलिस तक पहुंचा मामला

अधिकारियों द्वारा कमरा देने से मना करने पर कन्हैया कुमार की एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ कहासुनी हो गई। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि वरिष्ठ अधिकारी ने तुरंत स्थानीय पुलिस को फोन कर दिया।

केरल हाउस के अधिकारी ने पुलिस से कन्हैया कुमार को परिसर से बाहर करने के लिए कहा। पुलिस के हस्तक्षेप और परिसर छोड़ने के निर्देश के बाद कन्हैया कुमार वहां से रवाना हो गए।

केरल के सियासी गलियारों में चर्चा तेज़

यह पूरी घटना अब राजनीतिक हलकों में विशेषकर केरल के नेताओं के बीच भारी चर्चा का विषय बन गई है। कन्हैया कुमार कांग्रेस कार्य समिति (CWC) के सदस्य हैं और केरल में भी कांग्रेस नीत यूडीएफ (UDF) की राजनीतिक सक्रियता रहती है।

इसके बावजूद, अपनी ही पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता को केरल हाउस में कमरा न मिलने और पुलिस बुलाकर बाहर किए जाने से कई सवाल उठ रहे हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन न लेने के अपने वादे से पीछे हटती है तो वह दोबारा अपना धरना-प्रदर्शन शुरू कर देगी। हालांकि दूसरी तरफ सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार के वादे में कभी भी हिंसा के आरोपी या आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों को शामिल नहीं किया गया था। पढ़िए पूरी खबर…