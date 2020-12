दिलजीत दोसांझ ने कंगना रनौत को बुजुर्ग महिला पर कमेंट करने को लेकर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट का अब कंगना रनौत ने करारा जवाब दिया है। कंगना ने इस बात को साफ करते हुए दो ट्वीट किए जिसमें उन्होंने वीडियो सहित कैप्शन के साथ जिक्र किया कि वह ‘महिंदर कौर जी’ की बात नहीं कर रही थीं। वह शाहीन बाग वाली दादी के बारे में बोल रही थीं। कंगना ने अपने पहले ट्वीट में दिलजीत दोसांझ को पलट कर जवाब दिया औऱ कहा- ”ओ करण जौहर के पालतू, जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटीजनशिप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी वो दादी जी फार्मर्स के MSP के लिए भी प्रोटेस्ट करती हुई दिखीं। महिंदर कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं। क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने? इसे यहीं बंद करो।”

कंगना ने आगे एक और ट्वीट किया जिसमें वीडियो शेयर किया गया। उस वीडियो में ‘शाहीन बाग वाली दादी’ नजर आती हैं। साथ ही कंगना कैप्शन में लिखती हैं- ‘सुनो गिद्दों मेरी ख़ामोशी को मेरी कमज़ोरी मत समझना, मैं सब देख रही हूं। किस किस तरह से तुम झूठ बोलकर मासूमों को भड़का रहे हो और उनको इस्तेमाल कर रहे हो, जब शाहीन बाग़ की तरह इन धरणों का रहस्य खुलेगा ,तो मैं एक शानदार स्पीच लिखूंगी और तुम लोगों का मुंह काला करूंगी- बब्बरशेरनी’

कंगना के ट्वीट्स पर लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया। इस बीच कंगना के खिलाफ कई लोगों ने रिप्लाई किए। तो वहीं कंगना के समर्थन में भी यूजर्स आने लगे। एक ने कहा-‘अरे कोई किसान विसान नहीं हैं ये बस politics चल रही है’। एक बोला- ‘जो वास्तविक किसान हैं वो चाहते हैं कि bill में कोई परिवर्तन नहीं आए। देश मोदीजी के साथ है।’

एक ने लिखा- ‘हम किसान हैं पर अनपढ़ नहीं है। दिन-रात खेतों में खून-पसीने की कमाई से हमको हमारे मां बाप ने पढ़ाया हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता हैं, फसल के साथ नस्लें बचाने के लिए किसान के साथ खड़े हों। जो सदियों से हक मार थे वो देशभक्त हो गए और हमने हक को हक़ कहा तो खालिस्तानी हो गए।’

बता दें, कंगना के शाहीन बाग वाली अम्मा पर किए गए पोस्ट के बाद काफी हो हल्ला हुआ। इसके बाद दिलजीत ने भी एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कंगना को काफी सुनाया था।

I had only commented on Shaheen Baag dadi cos they instigated riots there even that tweet was deleted almost immediately, I don’t know from where they brought another elderly lady in to the picture and now endlessly spreading lies.Vultures trying to instigate mob against a woman. https://t.co/EI9xlXwaEu

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020