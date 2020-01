मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए सोमवार (20 जनवरी) को उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति खड़ी हो गई जब किसान कांग्रेस के नेता ने जमकर हंगामा कर दिया। किसान कांग्रेस नेता शैलेंद्र वर्मा ने कमल नाथ सरकार में शामिल वरिष्ठ मंत्री पीसी शर्मा पर गुंडों से पिटाई करने का आरोप लगाया। इसके बाद मंत्री नाराज हो गए और सुरक्षाकर्मियों से वर्मा को बाहर करने के लिए कह दिया। इसके बाद वर्मा बिफर गए और जमकर हंगामा हुआ।

वायरल हुआ वीडियोः किसान कांग्रेस के महासचिव शैलेंद्र वर्मा को पीसी शर्मा ने डांट दिया और उन्हें हरदा कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकाल दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।

Hindi News Live Hindi Samachar 21 January 2020: देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

#WATCH Madhya Pradesh: Kisan Congress state general secretary Shailendra Verma forcibly removed from Harda Collectorate premises, allegedly after he spoke loudly to state minister PC Sharma. (20.01.20) pic.twitter.com/fMuw4aCBT9

— ANI (@ANI) January 20, 2020