UP News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले विधानमंडल के सपा के चीफ व्हिप यानी मुख्य सचेतक के पद से विधायक कमाल अख्तर ने इस्तीफा दे दिया है। कमाल मुरादाबाद की कांठ सीट से निर्वाचित विधायक हैं और सपा के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। अपने इस्तीफे को लेकर कमाल अख्तर का कहना है कि उन्हें इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आदेश दिया था, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है।

दरअसल, कमाल अख्तर की समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा से अनबन की खबरें सामने आईं थी। इसके बाद लखनऊ में सपा अलाकमान की अहम बैठक हुई थी। कथित तौर पर उस दौरान ही अखिलेश यादव ने कमाल को इस्तीफा देने के लिए कह दिया था। बता दें कि कमाल से पहले मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधानसभा में सचेतक थे, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके सपा छोड़ दी थी। वे वर्तमान में बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं।

कमाल अख्तर बोले- दलाव जरूरी है

रुचि वीरा से अनबन के कुछ दिनों बाद अचानक जब कमाल अख्तर के इस्तीफे की खबर आई है, तो उनसे इस्तीफे के कारणों को लेकर ही सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। उनका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, बदलाव प्रकृति का नियम है।