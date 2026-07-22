तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर एक नया विवाद तब खड़ा हो गया जब पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने बुधवार को पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सार्वजनिक रूप से आलोचना की। शहीद दिवस रैली में ममता बनर्जी के साथ हुई झड़प के एक दिन बाद श्रीमपुर सांसद ने कहा कि उनकी निष्ठा ममता बनर्जी के साथ है।

पत्रकारों से बात करते हुए कल्याण बनर्जी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा, “अगर दीदी को वास्तविक स्थिति समझ नहीं आती तो वह अपने ही हाथों पार्टी को बर्बाद कर देंगी।” उन्होंने आगे कहा, “अभिषेक सिर्फ कालीघाट और घर के बीच आना-जाना कर रहा है। इससे काम नहीं चलेगा। अगर दीदी सिर्फ अभिषेक-अभिषेक कहती रहेंगी तो मुश्किल होगी। दीदी को खुद को बदलना होगा। दीदी ने जो पार्टी खड़ी की है, उसका अंत हो जाएगा।”

कल्याण बनर्जी ने कहा कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता चाहते हैं कि नेता खुद सड़कों पर उतरें। पार्टी की महिलाएं कह रही हैं, ‘दीदी से कहो कि वह बाहर आएं।’ कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि वह शुरुआत से ही ममता बनर्जी के साथ हैं।

मैंने राजनीति में इसलिए कदम रखा क्योंकि मैं दीदी से प्यार करता हूं- कल्याण

टीएमसी सांसद ने आगे कहा, “मैंने राजनीति में इसलिए कदम रखा क्योंकि मैं दीदी से प्यार करता हूँ लेकिन खुशी के पलों में सुदीप, चंद्रिमा और बॉबी (फिरहाद हकीम) दीदी के चहेते बन गए थे। फिर भी यह सच है कि आरजी कर कांड के मुश्किल दौर में एक वर्ग दीदी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहता था। उस समय केवल कुणाल (घोष) और मैं ही उनके साथ मजबूती से खड़े रहे।”

कल्याण ने कहा, “अगर दीदी को लगता है कि अभिषेक जो भी कहेंगे वही अंतिम फैसला होगा तो ऐसा नहीं होगा। दीदी भले ही सार्वजनिक रूप से मेरे प्रति नाराजगी जताएं लेकिन वह भी स्वीकार्य नहीं होगा। मैं बाकी 80 या 20 नेताओं जैसा नहीं हूं। मैं भाजपा के खिलाफ लड़ाई इसी पार्टी के भीतर रहकर जारी रखूंगा।”

कल्याण बनर्जी और ममता के बीच जुबानी जंग

टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने शहीद दिवस के कार्यक्रम का भी जिक्र किया जब उनके और ममता के बीच कथित तौर पर उनके आवंटित समय से अधिक बोलने को लेकर जुबानी जंग हुई थी, जिसके बाद वह मंच और रैली छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा, “कल कार्यक्रम में भीड़ देखकर दीदी ने फिर से मेरा अपमान किया। दीदी द्वारा बनाई गई पार्टी एक दिन खत्म हो जाएगी। उन्हें वास्तविकता को समझना होगा।”

कल्याण ने दावा किया कि अभिषेक बनर्जी के मंच पर आने के बाद उन्हें अपना भाषण रोकना पड़ा। उन्होंने बताया, “बाद में, दीदी की अनुमति लेकर मैंने दोबारा बोलना शुरू किया। इससे पहले कि मैं अपना भाषण पूरा कर पाता, मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानजनक तरीके से रोक दिया गया।”

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