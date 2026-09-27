कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शनिवार को दावा किया कि खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा के सरगना कुलवीर सिंह सिद्धू ने उन्हें आडियो संदेश भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उन्हें कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय नंबर से फोन आ रहा था, जो उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि दो-तीन दिन पहले उन्हें पंजाबी भाषा में एक ऑडियो संदेश मिला, जिसमें कुलवीर सिंह सिद्धू नामक व्यक्ति ने उन्हें बम और रॉकेट लांचर से उड़ाने की धमकी दी।

पुलिस ने क्या कहा?

मामले पर संभल के पुलिस अधीक्षक विकास चन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें प्रमोद कृष्णम को धमकी मिलने के बारे में शिकायत मिली है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रमोद कृष्णम ने कहा, ”कुछ देश विरोधी ताकतें देश को ‘तालिबान और खालिस्तान’ बनाना चाहती हैं। कल्कि धाम निर्माण से पहले मैंने संकल्प लिया था कि कल्कि धाम में गुरु गोविन्द सिंह, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के विग्रह स्थापित करूंगा। कल्कि धाम का निर्माण जारी है जो खालिस्तानियों को रास नहीं आ रहा है।”

पीएम मोदी से प्रमोद कृष्णम की अपील

प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं और आज यह बात देश के सामने और सनातनियों से साझा करना चाहता हूं कि यदि मेरी हत्या होती है तो इसे मैं अपना बलिदान मानूंगा। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उनकी हत्या होने पर कल्कि धाम का निर्माण रुकना नहीं चाहिए।

संभल में कल्कि धाम की आधारशिला 19 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रखी गई थी। इस मंदिर को श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट की तरफ से बनवाया जा रहा है। इसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने देशभर से 11000 से अधिक साधु-संत पहुंचे थे।

आतंकवादी संगठन है बब्बर खालसा इंटरनेशनल

बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक प्रतिबंधित उग्रवादी और आतंकवादी संगठन है। इसका मकसद पंजाब को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान बनाना है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसके आका पाकिस्तान के लाहौर में रहते हैं। वहीं इसके तार कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और कई अन्य देशों तक फैले हुए हैं। भारत सरकार के अलावा कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने भी इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है।

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