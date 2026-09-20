गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को अपनी जुड़वां बेटियों के नामकरण समारोह में शामिल होने के लिए सात घंटे की पैरोल दी गई थी। कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद काला जठेड़ी रविवार को सोनीपत के राई इलाके स्थित अपने पैतृक गांव जठेड़ी पहुंचा।
बताया जा रहा है कि काला जठेड़ी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पैरोल दी गई थी। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों के साथ काला जठेड़ी स्वागत किया। उसके पहुंचने के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। घर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
काला जठेड़ी की जुड़वां बेटियों के नामकरण समारोह की शुरुआत घर पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ हुई। काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा ने करीब तीन महीने पहले जुड़वां बेटियों को जन्म दिया था। अस्थायी पैरोल के तहत काला जठेड़ी को अपनी बेटियों के नामकरण समारोह में शामिल होने की अनुमति दी गई।
इस मौके पर काला जठेड़ी के घर को फूलों से सजाया गया था। वहीं, गांव और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई थी।
इस कार्यक्रम की मीडिया कवरेज पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई थी। पत्रकरों को इलाके में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। गांव में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। इलाके के प्रमुख स्थानों पर पुलिसबलों को तैनात किया गया था।
कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे काला जठेड़ी के आसपास सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते उसे संक्षिप्त पैरोल दी गई। नामकरण समारोह परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें उनके घर पर पारंपरिक अनुष्ठान किए गए।
कौन है काला जठेड़ी?
काला का असली नाम संदीप है और लोग उसे काला जठेड़ी के नाम से जानते हैं। एक वक्त काला का नाम पहलवान सुशील कुमार से भी जुड़ा था, जब उन्होंने काला से खतरा होने की बात कही थी।
हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले काला का दूसरा नाम संदीप है। शुरू से ही बड़े शौक वाला काला अपराधियों की संगत में आ गया था। काला ने घर से पैसे मांगे तो नहीं मिले। तब उसने झपटमारी का काम शुरू किया। इसी काम से उसने खर्चे पाटने की शुरुआत की थी। साल 2004 में पहली बार काला पर दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ।
काला जठेड़ी झपटमारी के बाद बड़ी गैंग्स में शामिल हुआ और हत्या, लूटपाट और हत्या की साजिश जैसे जुर्मों को अंजाम देने लगा। इसके बाद उसने खुद की गैंग बना ली और जबरन वसूली और संपत्तियों के विवाद को पैसे लेकर सुलझाने लगा था। 15-16 साल तक बढ़ते जुर्मों के साथ उस पर इनाम भी बढ़ता गया। साल 2021 तक काला, जुर्म की दुनिया में इतना बड़ा नाम हो चुका था कि उस पर हरियाणा सरकार ने सात लाख का इनाम रखा था।
काला के नाम का खौफ इतना था कि रेसलर सुशील कुमार ने गिरफ्तारी के बाद भी जान का खतरा बताया था। वहीं सागर हत्याकांड के बाद सुशील ने सोनू महाल के मामा संदीप काला को फोन किया था। दरअसल, 4-5 मई (2021) की रात में सागर धनखड़ के साथ मारपीट और हत्या मामले में काला का भांजा सोनू महाल भी मौजूद था। काला, पंजाब-राजस्थान के चर्चित लॉरेंस विश्नोई के साथ भी जुड़ा हुआ था। एक समय पर काला को लॉरेंस गैंग का सरदार भी बताया जाता था।
गुरुग्राम पुलिस साल 2020 में फरवरी के महीने में संदीप काला को फरीदाबाद अदालत में पेशी के लिए आई थी, लेकिन पेशी के बाद फ़िल्मी अंदाज में काला के गुर्गों ने पुलिस वैन पर गोलियां बरसाकर उसे छुड़ा लिया था। तब इस मामले में केस भी दर्ज हुआ था। पहले तो यह सामने आया था कि वह फरारी के दौरान दुबई और मलेशिया में भी रहा था, लेकिन उसी के एक गुर्गे ने पकड़े जाने पर बताया था कि वह हरियाणा में ही था।