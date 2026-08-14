दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों में गुरुवार दोपहर जबरदस्त बारिश हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली के अलावा पश्चिमी यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और अलीगढ़ में शाम पांच बजे तक के लिए तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, शाहदरा, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दिल्ली में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और कहीं-कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। शाम और रात के। दौरान भी राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश का एक और दौर संभव है।

कल कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली एनसीआर में सुबह से समय बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है। राजधानी और आसपास के इलाको में दोपहर से शाम के समय भी बहुत हल्की बारिश की संभावना है। इसी तरह 16 अगस्त और 17 अगस्त को भी दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

हरियाणा-पंजाब में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के लिए हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 16 से 20 अगस्त के दौरान बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में 14 से 20 अगस्त में बीच कुछ जगहों पर गरज चमक की संभावना है।

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