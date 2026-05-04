West Bengal Elections Results: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों में बीजेपी 197 सीटों पर आगे चल रही है। इनमें से 3 सीटें बीजेपी जीत भी चुकी है। इस जीत को लेकर पूरे देश में जश्न का मौहाल है। इस बीच मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के रणनीतिकार कैलाश विजयवर्गीय भावुक हो गए। बंगाल भगवामय हुआ तो कैलाश विजयवर्गीय रो पड़े।

दरअसल, पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करें तो पिछले चुनाव में BJP के चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ही थे। उस चुनाव में बीजेपी ने 3 से 77 सीटों का सफर तय किया था। हालांकि, चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में भारी हिंसा हुई थी।