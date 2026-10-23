इसी साल जून में बीजेपी छोड़ते वक्त पूर्व IPS अधिकारी के अन्नामलाई ने यह प्लान बनाया था कि वह 2031 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव तक अपनी एक अलग पार्टी बना लेंगे और राज्य में लोकप्रियता भी हासिल कर लेंगे, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि उससे पहले अन्नामलाई स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकते हैं जो कि अगले साल ही होने की उम्मीद है।

14 अक्टूबर को अन्नामलाई ने यह घोषणा की थी कि ‘वी द लीडर्स’ मूवमेंट जो उन्होंने बीजेपी छोड़ने के बाद शुरू किया था वह राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगा जो अगले साल होने की उम्मीद है। इस घोषणा के अगले दिन उन्होंने कोयंबटूर में अब्दुल कलाम सेंटर फॉर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स का उद्घाटन किया और इसे जमीनी स्तर के लीडर्स की नई पीढ़ी को ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूशन के तौर पर पेश किया।

BJP छोड़ते वक्त क्या थी प्लानिंग?

बीजेपी छोड़ते वक्त अन्नामलाई का प्लान था कि वह कम से कम एक साल एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल मूवमेंट चलाएंगे और इसके बाद अपनी पार्टी बनाएं और फिर 2031 का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के मुश्किल से चार महीने बाद ही उन्होंने अपना टाइमटेबल छोटा कर दिया है और शायद यही वजह है कि वह इन दिनों बीजेपी पर और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे अधिक हमलावर हैं। अब उनका प्लान यह समझ आ रहा है कि वह अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लड़ सकते हैं।

DMK को लगता है, विजय को कड़ी चुनौती देंगे अन्नामलाई

अन्नामलाई के पॉलिटिकल भविष्य पर तमिलनाडु की राजनीति में चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। राज्य की तमाम पार्टियां अन्नामलाई पर नजरें बनाए हुए है। इस बीच DMK को यह लगता है कि आने वाले समय में अन्नामलाई तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री विजय के कड़े विरोधी साबित हो सकते हैं। डीएमके के एक सीनियर लीडर ने कहा है, “उदयनिधि स्टालिन पुराने नेताओं की एक बड़ी टीम के साथ जो करते हैं उसके उलट अगर अन्नामलाई असेंबली में जाते हैं तो भले ही उनकी पार्टी सबसे छोटी हो, लेकिन वह अकेले ही विजय के लिए एक मजबूत विपक्ष बना सकते हैं।”

लोकल बॉडी इलेक्शन होगा अन्नामलाई का पहला टेस्ट

अन्नामलाई ने अपने प्लान को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। 14 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा की कि “वी द लीडर्स” लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ेंगे, जो अगले साल होने की उम्मीद है। इन बदलावों से पता चलता है कि पॉलिटिकल तैयारी के लिए तय साल को छह महीने में छोटा किया जा सकता है, जिससे BJP के बाहर अन्नामलाई का पहला चुनावी टेस्ट होगा।

अन्नामलाई के सामने क्या हैं चुनौतियां?

बड़े चेहरों के बीच लोकप्रिय होना

बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो कुछ हद तक टाइमिंग की है। तमिलनाडु की राजनीति में नए नेतृत्व के लिए उपलब्ध जगह पहले जैसी नहीं रह गई है। पूर्व मुख्यमंत्रियों जे. जयललिता और एम. करुणानिधि के निधन के बाद राज्य में नए राजनीतिक चेहरों के उभरने की संभावना बनी थी। लेकिन अब अभिनेता से नेता बने विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने राजनीतिक मुकाबले को नए स्तर पर पहुंचा दिया है।

धनुष पॉलिटिक्स में आए तो और बढ़ेगी चुनौती

विजय की चुनावी सफलता और सत्ता तक पहुंचने से अन्नामलाई के सामने एक ऐसी राजनीतिक ताकत खड़ी हो गई है, जिसके पास पहले से लोकप्रिय चेहरा और व्यापक जनसमर्थन है। अभिनेता धनुष के राजनीति में आने की अटकलों ने भी राज्य में नए राजनीतिक चेहरों को लेकर चर्चा बढ़ाई है।

हालांकि इसके बावजूद अन्नामलाई की अपनी पहचान है। पूर्व IPS अधिकारी रहे अन्नामलाई तमिलनाडु के मुखर नेताओं में गिने जाते हैं। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी भाषण शैली और विधायी बहस में संभावित प्रभाव को स्वीकार करते रहे हैं।

क्या विजय और TVK को चुनौती देंगे अन्नामलाई?

अन्नामलाई ने BJP छोड़ने के बाद इतना तो साफ कर दिया है कि वह मोदी सरकार के खिलाफ अपना सख्त रुख जारी रखेंगे, लेकिन विजय और उनकी पार्टी TVK को लेकर उनकी रणनीति अभी उतनी स्पष्ट नहीं है। जबकि तमिलनाडु में स्वतंत्र राजनीतिक जगह बनाने के लिए TVK से मुकाबला करना उनके लिए अहम होगा।

स्थानीय निकाय चुनाव उन्हें यह तय करने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि वह विजय की सरकार के खिलाफ किस तरह की राजनीतिक चुनौती पेश करना चाहते हैं। इन चुनावों में प्रदर्शन से यह भी पता चलेगा कि ‘वी द लीडर्स’ वास्तव में एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बन रहा है या उसकी पहचान अब भी मुख्य रूप से अन्नामलाई तक सीमित है।

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तमिलनाडु BJP के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सीजेपी प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अपनाए गए तरीकों की आलोचना की है। बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई पोस्ट में प्रदर्शनकारियों से निपटने के तरीके, जंतर-मंतर को विरोध स्थल के तौर पर डी-नोटिफाई करने, प्रिवेंटिव डिटेंशन और दिल्ली पुलिस द्वारा पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। यहां पढ़ें पूरी खबर…