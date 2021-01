मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। शिवराज कैबिनेट में दो पुराने चेहरों को जगह को मिली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। ये दोनों मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के हैं। हालाँकि मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी नेताओं को संतोष करना पड़ा है।

तीन नवंबर को मध्यप्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे जिसमें से 19 सीटें भाजपा को मिली थी। जिससे सदन में भाजपा की कुल सीटें 126 हो गयी थी। तभी से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही थी। इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली थी। जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें से अधिकांश सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफ़ा देने से खाली हो गयी थी। इस्तीफ़ा देने वाले सभी कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे।

Madhya Pradesh: Bharatiya Janata Party MLAs Tulsi Silawat and Govind Singh Rajput take oath as Cabinet Ministers at the Raj Bhavan in Bhopal. pic.twitter.com/vGDxN9NN3S

