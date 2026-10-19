मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को इंदौर के डेली कॉलेज से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए याद दिलाना मेरा काम है, ठीक वैसे ही जैसा मैंने 2020 में किया था।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां एक आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 2020 में कांग्रेस सरकार गिराकर भाजपा सरकार बनाने की बात को छेड़ दिया। इसके बाद राजनीतिक विवाद फिर से ताजा हो गई है।

दिग्विजय सिंह ने जताई थी आपत्ति

ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ के बीच सामने आया है। इस यात्रा के जरिए वे हिंदू धार्मिक पहचान को लेकर भाजपा के हिंदुत्व को चुनौती दे रहे और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं।

RSS कार्यक्रम पर दिग्विजय सिंह की आपत्तियों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, “क्या मुझे सच में दिग्विजय सिंह से आमंत्रण की आवश्यकता है? उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि डेली कॉलेज सिंधिया परिवार का संस्थान है; इसकी स्थापना सिंधिया परिवार ने ही की थी। दिग्विजय सिंह अक्सर चीजें भूल जाते हैं, इसलिए उन्हें याद दिलाना मेरा काम बन जाता है- ठीक वैसे ही, जैसे मैंने 2020 में किया था।”

इससे पहले भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि संस्थान से जुड़े लोगों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस परिसर का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल को नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर उनसे इस जगह के बारे में पुनर्विचार करने के लिए कहेंगे, और साथ ही यह सवाल भी उठाया कि यह कार्यक्रम सिंधिया स्कूल में क्यों नहीं आयोजित किया जा सकता।

कांग्रेस नेता ने कहा, “उन्होंने वादा किया था कि वे इसे किसी राजनीतिक दल को नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने इसे RSS को दे दिया। मैं इस मुद्दे पर मोहन भागवत को एक पत्र लिख रहा हूँ, जिसमें उनसे आग्रह करूँगा कि वे यहाँ यह कार्यक्रम न करें। मैंने सिंधिया से भी कहा है आप यह कार्यक्रम सिंधिया स्कूल में क्यों नहीं करते? यहाँ क्यों कर रहे हैं?”

यह ताजा विवाद एक प्रमुख शिक्षण संस्थान का इस्तेमाल आरएसएस के कार्यक्रम के लिए किए जाने से जुड़ा है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का 2020 का जिक्र उस घटना की याद का ताजा करता है, जब वे 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर चले गए थे और फिर 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार गिर गई। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी। इस उथल-पुथल के दौरान कांग्रेस के साथ डटे रहने वाले दिग्विजय सिंह के लिए, यह घटना उनके और पार्टी के लिए एक बड़ा झटका थी, जिसने 2018 में सत्ता में वापसी करके भाजपा के 15 साल के शासन को खत्म किया था।

2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया का विद्रोह बना था कांग्रेस का पतन

जानकारी दे दें कि साल 2018 में 230 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 114 सीटें जीतीं, लेकिन नेतृत्व ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद दावेदारी से बाहर कर दिया। साथ ही सरकार के शीर्ष पदों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद कमल नाथ ने प्रशासन की कमान संभाली, जबकि दिग्विजय सिंह का पार्टी के भीतर काफी प्रभाव बना रहा। इस बीच, ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ताकतवर हस्ती बने रहे, जहाँ उनके परिवार की राजनीतिक विरासत ने लंबे समय से मतदाताओं की निष्ठा को प्रभावित किया था।

इस घटनाक्रम का असर सिर्फ सरकार गिरने तक ही सीमित नहीं रहा। इसने ग्वालियर-चंबल के राजनीतिक समीकरण को बदल दिया, जहाँ सिंधिया का प्रभाव इस बात की कसौटी बन गया कि दल-बदल के बाद भाजपा अपनी स्थिति को कितना मजबूत कर पाती है। 2023 के विधानसभा चुनाव से इस बदलाव का अंदाजा मिलता है। 2018 में इस क्षेत्र की 34 में से 26 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2023 में सिमटकर 16 सीटों पर आ गई, जबकि भाजपा ने 7 से बढ़कर 18 सीटें जीत लीं। भाजपा की इस बढ़त ने अपने गृह क्षेत्र में सिंधिया की स्थिति को मजबूत किया, हालांकि 2020 में उनके साथ आने वाले कांग्रेस के कई पूर्व विधायक अपनी सीटें हार गए।

प्रदेश के दोनों कद्दावर नेता अक्सर 2020 की घटनाओं का जिक्र करते रहते हैं। अगस्त 2025 में, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे पर आरोप लगाया कि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी छोड़ने से रोकने में नाकाम रहे। दिग्विजय सिंह का तर्क था कि सरकार ने ग्वालियर-चंबल से जुड़ी मांगों की संयुक्त सूची पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि कमल नाथ ने इस विद्रोह के लिए सिंधिया की महत्वाकांक्षा और दिग्विजय सिंह के प्रभाव को लेकर उनकी नाराजगी को जिम्मेदार ठहराया। वहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे प्रकरण को पीछे छोड़कर, शासन और विकास कार्यों के जरिए भाजपा में अपनी जगह बनाने पर ध्यान दिया है।

उनके प्रयासों में ग्वालियर, शिवपुरी और गुना में कई परियोजनाओं को आगे बढ़ा, इनमें ड्रेनेज और स्वच्छता, परिवहन बुनियादी ढांचा, एयरपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल निवेश जैसी चीजें शामिल हैं। अपनी मंत्री-स्तरीय जिम्मेदारियों के साथ-साथ, सिंधिया ने इस क्षेत्र में अपनी सक्रिय उपस्थिति बनाए रखी है। उनका प्रयास अपने राजनीतिक प्रभाव को एक दीर्घकालिक विकास एजेंडे में बदलने का है। यह तरीका दिग्विजय सिंह की उस रणनीति से अलग है, जो राजनीतिक लामबंदी, पार्टी नेटवर्क और ऐसे अभियानों पर निर्भर है, जिनका मकसद भाजपा के वैचारिक दावों को चुनौती देना है।

कहां तक जाएगी दिग्विजय सिंह की यात्रा

उज्जैन के महाकाल धाम से अयोध्या के श्री राम धाम तक निकाली जा रही दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’, हिंदू धार्मिक पहचान का प्रतिनिधित्व करने के भाजपा के दावे को चुनौती देने की एक कोशिश है। दिग्विजय सिंह का तर्क है कि सनातन धर्म को हिंदुत्व के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं पर भी सवाल उठाए हैं।

यह यात्रा दिग्विजय सिंह यह यात्रा ऐसे समय में कर रहे हैं, जब कांग्रेस प्रदेश में अपने संगठन को फिर से खड़ा करने और अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है।

यह यात्रा 20 अक्टूबर को उज्जैन से शुरू होगी। इसकी शुरुआत के मौके पर एक हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाएगी। इस कार्यक्रम की योजना ‘कंप्यूटर बाबा’ और संत समाज के अन्य सदस्यों ने बनाई थी। शुरुआत में जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके विरोध में साधु-संतों के एक समूह ने उज्जैन कलेक्ट्रेट में धरना दिया। प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करने की अनुमति दिए जाने के बाद यह धरना समाप्त कर दिया गया। आदेश के अनुसार, हेलीकॉप्टर इंदौर से फूल लेकर आएगा और उज्जैन में यात्रा के शुरुआती स्थान पर फूलों की बारिश करेगा, लेकिन उसे शहर के भीतर उतरने की अनुमति नहीं होगी।

यह यात्रा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से शुरू होकर अयोध्या तक जाएगी और राम मंदिर में संपन्न होगी। कई धार्मिक नेताओं ने इस यात्रा को अपना समर्थन दिया है, जिनमें ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, द्वारका-शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और अग्नि पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि श्रीमद रामकृष्णानंद जी महाराज शामिल हैं। संत समाज की ओर से की जा रही तैयारियों का नेतृत्व ‘कंप्यूटर बाबा’ कर रहे हैं, और यात्रा की शुरुआत के समय इसमें और भी साधु-संतों के शामिल होने की उम्मीद है।

आयोजकों का कहना है कि यह यात्रा मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करेगी। इसमें विशेष रूप से दान के प्रबंधन और मंदिर के फंड के दुरुपयोग के आरोपों जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।