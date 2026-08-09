झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को राजनीतिक दलों को भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कथित तौर पर गुमराह करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि चल रहे आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। सोरेन ने कहा कि सरकार संवाद और पारदर्शिता के माध्यम से प्रदर्शनकारियों की चिंताओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों की मांगों का समाधान बल प्रयोग नहीं है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज आदिवासी दिवस के साथ ही साथ इस राज्य में कुछ गतिविधियां भी हैं। आज बहुत सारे लोग इस मंच से दिए जा रहे वक्तव्य को भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य में आज आदिवासी दिवस होने के साथ ही साथ राज्य में हमारे कुछ युवा छात्र-छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं… आज जिस विषय को लेकर हमारे नौजवान अपने अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे हैं, वो नौजवान हमारी सरकार की गतिविधियों की वजह से ही हिम्मत जुटा पाए हैं कि आंदोलन करें और हक-अधिकार मांगे क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है, उन्हें कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा।

हर समस्या का समाधान संवाद- सोरेन

सोरेन ने कहा कि हर समस्या का समाधान संवाद और संवैधानिक तरीके से होता है। अपने ही घर के लोगों के साथ लाठी-डंडे से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, नुकसान जरूर होता है। इसलिए आज इस मंच से विशेषकर अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का हूं। आपकी भावनाएं और आपकी चिंताएं, मेरी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक पद पर बैठते हुए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाई भी देगा। सोरेन ने जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी युवाओं के साथ किए गए व्यवहार का भी जिक्र किया और कहा कि अपनी मांगों को उठाते समय उन्हें पुलिस के बल का सामना करना पड़ा था।

झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ने देखा कि कैसे युवाओं को प्रताड़ित किया गया, उन्हें पेलेट गन और लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा और उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया। सोरेन की यह टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब झारखंड सरकार ने लगातार 16वें दिन से आंदोलन कर रहे उम्मीदवारों के साथ नए सिरे से बातचीत शुरू की है। हालांकि, छात्रों के एक प्रमुख गुट ने सरकार की इस नई पहल को “राजनीतिक दांवपेच” करार दिया है।

सोरेन ने आगे कहा कि उनकी सरकार विरोध प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया। आदिवासी महोत्सव में बोलते हुए सोरेन ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं के लिए न्याय के प्रति प्रतिबद्ध; अनियमितताओं के दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

राजनीतिक दल छात्रों को गुमराह कर रहे- सोरेन

सोरेन ने छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण करने के खिलाफ चेतावनी दी। झारखंड के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक दलों और निहित स्वार्थों पर छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। सोरेन ने कहा कि राजनीतिक दल झूठ और गलत सूचना फैलाकर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्धिजीवी भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ निहित स्वार्थ राज्य के कामकाज और उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आत्मनिर्भरता को स्वीकार करने में असमर्थ, निहित स्वार्थ यहां लोकतंत्र को बाधित करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपने आंदोलन के लिए राजनीतिक समर्थन न मांगने का भी आग्रह किया और कहा कि उनकी मांगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

सोरेन ने कहा कि युवाओं से आग्रह है कि वे (अपने आंदोलन के लिए) राजनीतिक संरक्षण न लें। न्याय आपका अधिकार है, सरकार इसे दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोरेन ने दोहराया कि छात्र आंदोलन को राजनीतिक अभियान में नहीं बदला जाना चाहिए और राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वालों को चेतावनी दी कि वे प्रदर्शनकारी युवाओं को गुमराह न करें।

मेरा सभी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री ने जो भी कहा है, उस पर भरोसा करें- राज्यपाल

वहीं, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर कहा, “इस समय हमारे छात्र जो आंदेलन कर रहे हैं, अभी उसके बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विस्तार से कुछ चीजे बताई हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री ने जो भी कहा है, उस पर भरोसा करें। हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। आप बात करके इसका समाधान करें। मुख्यमंत्री इसके लिए बहुत चिंतित हैं और वे लगातार हमसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए।

14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स समेत तीन एग्जाम कैंसिल कर सकती है झारखंड सरकार, प्रोटेस्ट के 16 दिन पूरे

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में कथित रूप से धांधली और पेपर लीक को लेकर रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन को 16 दिन पूरे हो गए हैं। अभी तक सरकार और छात्रों के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि झारखंड सरकार 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा समेत तीन एग्जाम को कैंसिल करने का विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। पढ़ें पूरी खबर।