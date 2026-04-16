Delhi High Court News: दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं का विरोध करते हुए सीबीआई ने गुरुवार को हाईकोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया। इन याचिकाओं में आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग की गई थी।

सीबीआई ने कहा कि अगर केजरीवाल की यह दलील मान ली जाती है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए क्योंकि उनके बच्चे केंद्र सरकार के पैनल में हैं, तो ऐसे सभी न्यायाधीश जिनके रिश्तेदार सरकारी पैनल में हैं, ऐसी सरकारों या राजनीतिक नेताओं से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे।

जस्टिस शर्मा के दोनों बच्चे स्वतंत्र वकील हैं- सीबीआई

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई ने हलफनामे में कहा, “ईशान शर्मा और शम्भावी शर्मा ने अतीत में किसी भी अदालत में वर्तमान अपराध से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी स्तर की कार्यवाही में न तो कभी किसी से संपर्क किया है और न ही किसी भी रूप में इस मामले में शामिल रहे हैं। दोनों स्वतंत्र वकील हैं और किसी वरिष्ठ वकील से संबद्ध नहीं हैं।”

सीबीआई ने आगे कहा कि ईशान शर्मा 2022 से ही भारत संघ के पैनल में हैं, जबकि यह आरोप गलत है कि उन्हें हाल ही में, 2025 में पैनल में शामिल किया गया था। इसके अलावा, उन्हें अन्य पैनल वकीलों के साथ व्यक्तिगत मामलों में कानून अधिकारियों की मदद के लिए मामले सौंपे जाते हैं।

सीबीआई ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि अगर केजरीवाल का यह आरोप कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जिसे वे एक राजनीतिक संगठन बताते हैं, तो इस आधार पर उन्हें मामले से अलग कर लेना चाहिए, तो केजरीवाल के किसी भी मामले को लेने के लिए हर न्यायाधीश अयोग्य हो जाएगा, क्योंकि उनके मन में यह उचित पूर्वाग्रह है कि अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में भाग लेने वाला हर एक न्यायाधीश अनिवार्य रूप से पक्षपाती होता है।

सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही- सीबीआई

सीबीआई ने यह भी कहा है कि 9 अप्रैल से ही एक बहुत ही चुनिंदा, सोची-समझी और ऑनलाइन मुहिम चलाई जा रही है। इसे जानबूझकर ट्वीट और रीट्वीट के माध्यम से गलत सूचना फैलाकर शुरू किया गया है, जिसमें सरकारी पैनल के काम के बारे में बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। इसका एकमात्र मकसद या तो जस्टिस शर्मा को शर्मिंदा करना है या पीठ पर दबाव डालना है।

हलफनामे में कहा गया है , “यह समय आ गया है कि इस संवैधानिक न्यायालय से यह संदेश जाए कि बेईमान व्यक्ति, सोशल मीडिया और ऐसे एप्लिकेशन का उपयोग करके जिनमें बेबुनियाद आरोप लगाए गए हों, किसी भी न्यायाधीश को शर्मिंदा, बदनाम और दबाव डालकर किसी ऐसे आदेश की रक्षा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जिसका बचाव नहीं किया जा सकता और मनचाहा परिणाम प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।”

हाईकोर्ट ने बहस से संबंधित वीडियो हटाने का दिया निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने बहस करते हुए अरविंद केजरीवाल के अनधिकृत वीडियो रिकॉर्डिंग को हटाया जाए। पढ़ें पूरी खबर…