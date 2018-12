सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कश्मीर में सेना की गोलीबारी में 7 नागरिकों की मौत पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने सेना की इस कार्रवाई की तुलना स्वतंत्रता पूर्व जलियांवाला बाग नरसंहार से की। काटजू ने ट्वीटर पर अपने गुस्से का इजहार किया है और आर्मी चीफ की तुलना जनरल डायर से कर डाली।

काटजू ने ट्वीट किया ,”भारतीय सेना को शाबाशी देनी चाहिए। जिस तरह से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग और लेफ्टिनेंट कैली ने वियतनाम के माई लाई में किया, वैसे कश्मीर में भारतीय सेना ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। सभी भारतीय सैन्य अफसरों और सैनिकों को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए।”

Three cheers for the Indian army which has now started killing civilians in Kashmir, like Gen Dyer at Jalianwala bagh or Lt Calley at My Lai in Vietnam

All Indian army officers and soldiers should be given Bharat Ratna.

