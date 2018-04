जज लोया केस: कांग्रेस का आरोप- रविशंकर प्रसाद के पास पहले ही पहुंच गई फैसले की कॉपी

जज लोया के मौत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच कराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। ‘सुप्रीम’ अदालत के इस फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं की भरमार आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने अदालत के फैसले पर नाखुशी जताई है तो भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। कानून मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस को राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए अदालती गलियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल ने देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है।

रणदीप सुरजेवाला ने ‘ट्वीट कर सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास कैसे आई? जबकि इसकी कॉपी अभी तक ना तो प्रेस को मिली है और ना ही वकीलों को, और सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट हैक भी है’। इससे पहले जस्टिस बीएच लोया की मौत की जांच एसआईटी से कराने से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकीलों को फटकार लगाई।

Intriguing indeed!

How does the Law Min, Ravi Shankar Prasad have a copy of Supreme Court judgement in #JudgeLoya case, when neither the public nor the press or advocates have got a copy yet?

And the Supreme Court web site is hacked.

So much for transparency & fairness!

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 19, 2018