SC जज ने वकील से पूछा- आपके बैक्रगाउंड का रंग लाल क्यों, वकील बोले- ये पेंटिंग है माई लॉर्ड

कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते आर्थिक गतिविधियों के साथ- साथ कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया पर भी असर पड़ा है। कोरोना संकट के चलते कोर्ट में इन दिनों सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनावई चल रही है। यह सुनवाई भी कोर्ट में नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। ऐसे में कई ऐसे दिलचस्प वाकये सामने आए हैं।

सोमवार को सुनवाई के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल, जस्टिस अरुण मिश्रा किसी मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि उनका बैकग्राउंड रेड (लाल) क्यों है? इस पर मुकुल रोहतगी ने जवाब दिया कि यह पेटिंग है माई लॉर्ड। इस पर जज ने जवाब दिया कि हम जानते हैं यह मॉर्डन पेंटिंग है लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि इसका रंग लाल क्यों है? इस सवाल जवाब के बीच मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई गई।

