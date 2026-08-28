नेपाल और तिब्बत में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद 50 वर्षीय स्वाति बागरेचा समेत 320 भारतीय अब भी लापता हैं। स्वाति ने लापता होने से पहले अपने परिवार को मैसेज कर बताया था कि इमिग्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और उनका समूह जल्द नेपाल पहुंचने वाला है। उन्होंने यह भी कहा था कि सफर थकाऊ रहा और रास्ते में इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं था, इसलिए वह सोने जा रही हैं और अगले दिन मैसेज करेंगी।

स्वाति मध्य प्रदेश के विदिशा की रहने वाली हैं और फिलहाल कनाडा के टोरंटो में अपने पति के साथ रहती हैं। वह इसी महीने भारत आई थीं और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 77 सदस्यीय दल के साथ रवाना हुई थीं। परिवार के मुताबिक, यात्रा के दौरान वह अलग-अलग जगहों से व्हाट्सऐप के जरिए संपर्क में थीं। लेकिन 26 अगस्त को यात्रा पूरी होने के बाद उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी और इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला।

‘ट्रेक पूरा कर लिया’ था आखिरी सामान्य मैसेज

स्वाति के परिवार के लिए अब उनका एक छोटा-सा मैसेज बेहद भावुक याद बन गया है। उन्होंने अपने पिता को सुबह 7:43 बजे मैसेज किया था- “जस्ट फिनिश द ट्रेक”, यानी “अभी-अभी ट्रेक पूरा किया है।” इसके बाद उन्होंने बताया कि इमिग्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और वे जल्द नेपाल पहुंचने वाले हैं।

स्वाति की बहन डॉ. स्मिता बागरेचा ने बताया कि रास्ते में कनेक्टिविटी की समस्या थी। स्वाति ने परिवार को कहा था कि वह सोने जा रही हैं और अगले दिन ही मैसेज कर पाएंगी, क्योंकि सुबह उन्हें जल्दी फ्लाइट पकड़नी थी। यही परिवार से उनका आखिरी संपर्क साबित हुआ।

इमिग्रेशन हॉल में मौजूद था पूरा दल

स्वाति के पिता डॉ. केसी बागरेचा, जो विदिशा के सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं, ने बताया कि हादसे के वक्त यात्री इमिग्रेशन हॉल के अंदर मौजूद थे। उनके मुताबिक, तेज बहाव में इमारत बह गई और उसके बाद से स्वाति का कोई सुराग नहीं मिला है।

स्वाति ने 14 अगस्त को काठमांडू पहुंचकर अपनी यात्रा शुरू की थी। वहां दो दिन रुकने के बाद समूह कई पड़ावों से गुजरते हुए मानसरोवर पहुंचा, जहां उन्होंने दो दिन बिताए। वापसी के दौरान भी दल ने कई जगहों पर पड़ाव किया। 26 अगस्त को स्वाति को अपनी फ्लाइट पकड़नी थी।

भारत, नेपाल और कनाडा की एजेंसियों से मांगी मदद

स्वाति के परिवार ने उन्हें तलाशने के लिए भारतीय, नेपाली और कनाडाई दूतावासों से संपर्क किया है। परिवार ने प्रशासनिक और सरकारी स्तर पर भी मदद की गुहार लगाई है। शुक्रवार को विदिशा के बीजेपी विधायक मुकेश टंडन ने स्वाति के परिवार से मुलाकात की और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

विधायक ने कहा कि नेपाल दूतावास से संपर्क कर स्वाति के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि परिवार की मदद करने और उनकी बेटी का पता लगाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

नेपाल-तिब्बत में तबाही, 538 लोगों की मौत

नेपाल और तिब्बत में फ्लैश फ्लड के बाद हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है, जबकि 977 लोग अब भी लापता हैं। अब तक करीब 3,742 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, चीन की तरफ मौजूद 400 भारतीय सुरक्षित हैं। हालांकि 320 भारतीय अब भी लापता हैं। इसके अलावा भारतीय मूल के 100 से ज्यादा लोग, जिनके पास अन्य देशों की नागरिकता हो सकती है, भी अभी तक संपर्क में नहीं हैं।

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